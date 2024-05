Celebra FULYE a mamás reconociendo su independencia y autocuidado como mujeres

Para recocer el papel de las madres en la sociedad, la Fundación Luz y Esperanza (FULYE) llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en consentir y empoderar a las mamás que atienden, así como cuidar su bienestar físico y emocional.

De acuerdo a la psicóloga Mónica Zúñiga, se ofreció un momento de relajación para las mamás a través de un Spa, llevado a las instalaciones de FULYE, donde las participantes pudieron disfrutar de un espacio exclusivo para ellas, lejos de las responsabilidades diarias.

Además, se brindó una charla sobre los mitos de la maternidad, promoviendo la idea de que ser madre no debe limitar su identidad como mujer.

La actividad concluyó con reflexiones sobre la importancia de priorizar su autocuidado.

Por su parte la Doctora Rosa María Salazar, Directora de la Fundación, enfatizó la importancia de desafiar los roles de género impuestos por la sociedad.

FULYE (EL SIGLO DE TORREÓN)

Destacó la necesidad de que las mujeres reconozcan su autonomía y tomen decisiones sobre sus vidas y cuerpos.

Reiteró el valor de la independencia económica como un paso hacia la igualdad de género. Además de agradecer a las participantes por su compromiso con el empoderamiento femenino.

Ambas actividades reflejan el compromiso de la Fundación Esperanza en promover el bienestar y la libertad de las mujeres, ofreciendo espacios de apoyo y reflexión.

“Agradezco al equipo del centro de atención externa, por haber hecho esta actividad para las madres porque al final de cuentas quién vino a atenderse, quienes hicieron un facial o el cabello o las uñas, es algo para ellas, a decir, esta vez no fue una cacerola no fueron unos platos, no fue una licuadora, no fue una lavadora, sino algo para ellas”, comentó la Directora.

Les recordó que se trabaja día con día con la intención de que las mujeres que acudan puedan vivir libres de la violencia.

“Esa es nuestra intención y nos levantamos pensando en que vamos a contribuir para que hoy haya una mujer menos golpeada en nuestra sociedad”, puntualizó.

Durante el evento las madres que asistieron recibieron obsequios donados por distintas personas y establecimientos quienes se sumaron para apoyar la lucha contra la violencia hacia la mujer.