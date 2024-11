Cecilia Lavalle visitó El Siglo para presentar su libro 'El deber de la memoria'

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la escritora, periodista y conferencista Cecilia Lavalle visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón para en punto de las 19:00 horas presentar el libro ‘El deber de la memoria. Del derecho al voto a la paridad en todo’, el cual publica en coautoría con Teresa Hevia para abordar la historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres.

La también colaboradora de la revista Siglo Nuevo estuvo acompañada de la escritora y editora Ruth Castro, quien durante la noche aportó con sus comentarios en la presentación. Cabe señalar que el evento contó con la conducción de la periodista Lucía Olivares.

Un libro divido en seis capítulos, que habla de historia, que cita datos duros y que en ocasiones se atreve a abordar el género del ensayo, de la crónica y del testimonio, escrito de manera pulcra, breve y amena, lo cual facilita su comprensión, aporta en gran suma al movimiento feminista en México.

“La historia de México es una historia incompleta porque en ella no existen las mujeres”.

Lavalle narró que, tanto ella como Teresa Hevia, quisieron recopilar esta información ante el poco acceso que existe hacia la misma. En primera instancia, ejemplificó que, mientras las sufragistas británicas y norteamericanas arrojan numerosos resultados en los motores de búsqueda de Internet, los datos disponibles sobre las sufragistas mexicanas son muy pocos.

“La mayoría de los libros que hay sobre sufragistas mexicanas son académicos, están en las universidades o los han escrito que trabajan o trabajaban en instituciones electorales. Es difícil encontrar material sobre nuestra historia de derechos políticos”.

La autora indicó que la meta de escribir ‘El deber de la memoria…’, título tomado de una reflexión del filósofo francés Paul Ricœur, era que la publicación resultara de fácil lectura y que mostrara, cómo las mujeres mexicanas llegaron al momento privilegiado de poder votar por dos candidatas durante las elecciones presidenciales del pasado, las cuales pusieron en la presidencia de México a una mujer presidenta por primera vez en 200 años.

“Decidimos empezar por el principio. Y el principio era por qué teníamos que organizarnos para conseguir derechos, porque cuando nacieron los derechos excluyeron a todas las mujeres. Nos excluyeron de la ciudadanía, nos excluyeron de la democracia moderna, nos excluyeron de toda esa idea que estaba surgiendo con los conceptos de igualdad y libertad. Dijeron: ‘Vamos a ser iguales, menos ustedes’”.

En el primer capítulo, ‘El deber de la memoria’ recorre los antecedentes de las sufragistas que aparecieron en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Esos movimientos fungieron de inspiración para las primeras sufragistas mexicanas.

“¿Y quiénes eran? Pues mujeres que sabían leer y escribir, pocas, no había muchas en el siglo XIX, en México. Y la mayoría sabía leer y escribir porque tenido familia que las había cobijado para que pudieran leer y escribir. Algunas ya eran producto de la política de Juárez que, en su afán reformador, llegó a la conclusión de que no habría manera de avanzar si la otra mitad del país no sabía leer ni escribir”.

Tras los primeros congresos feministas en Yucatán, las mujeres en México tuvieron que afrontar un complicado camino para que por fin se decretara su derecho al voto en 1953 y pudieran ejercerlo por primera vez en 1955. Los datos oficiales registraron la participación de 4 millones de mujeres y tan solo el registro de 20 candidatas a algún cargo público. Fue un paso importante, pero todavía quedaba mucho por trabajar.

La paridad es otro de los temas centrales del libro. ¿De qué se habla cuando se habla de paridad? La incursión de las mujeres en los sistemas políticos ha contribuido al desarrollo de nuevas ideas, nuevas perspectivas y maneras de gobernar. Pero incluso con una mujer presidenta queda mucho camino por recorrer.

“Las mejores constructoras de la democracia hemos sido las mujeres”, concluyó Lavalle.