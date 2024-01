CCH derriba canchas de frontón

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Juárez del Estado de Durango inició los trabajos de modernización de sus espacios deportivos, proyecto que incluye el derribo de los frontones y la construcción de nuevas áreas y adecuaciones a las ya existentes.

Sara Beatriz Gamero López, directora de la institución, explicó que se trata de un proyecto a corto, mediano y largo plazo; inició con el derribo de los frontones, ubicados en el extremo oriente del plantel educativo.

"Era un espacio subutilizado, con afluencia de deportistas prácticamente nula, que ya no tenía las condiciones estructurales adecuadas para seguir funcionando y en el que el mantenimiento ya era inviable, además de representar un riesgo en materia de seguridad", explicó.

La directora comentó que, al asumir el cargo en agosto pasado, no se encontraron bitácoras de mantenimiento de dichas instalaciones, que no solo habían sido vandalizadas, sino que su deterioro ya no hacía viable su reparación.

Gamero López explicó que se afinan los últimos detalles del proyecto de modernización, en el que se busca privilegiar el mantenimiento adecuado y frecuente a los espacios de mayor uso entre la comunidad universitaria.

"Analizamos en este momento las necesidades de los alumnos y la popularidad de ciertos deportes que se pueden impulsar desde nuestra institución, entre los que puedo mencionar al pádel, que actualmente solo se impulsa desde el ámbito privado", expuso al referirse a un ejemplo.

También se consideran, dijo, la posibilidad de una cancha de Futbol 7 "y la habilitación de espacios específicos que nos han solicitado para fortalecer disciplinas como el futbol soccer y el futbol americano, que le han dado muy buenos resultados al CCH".

La directora detalló que, en el corto plazo, los planes contemplan las reparaciones y adecuaciones que vuelvan funcional lo ya construido y, como en el caso de los frontones, la eliminación de aquellos espacios y estructuras que representen riesgo, no solo en lo deportivo, sino en la infraestructura del CCH en general.