Caso Avril: Joven fue ahorcada y arrastrada en calles de Guanajuato

Un nuevo caso de intento de feminicidio ha generado indignación dentro y fuera de redes sociales, el caso de Avril, una joven que fue ahorcada y arrastrada en calles de Guanajuato por un sujeto.

Los hechos se dieron a conocer gracias a un video captado por un automovilista que sorprendió a un hombre joven agrediendo a la joven identificada como Avril, de 17 años, mientras la arrastraba inconsciente por las calles de Guanajuato.

"No me voy a bajar, güey. He visto cómo la estas azotando toda la calle, no mam*s. No la levantes, déjala ahí hasta que llegue la policía", dice el conductor del vehículo mientras el agresor intenta levantar a jalones a la mujer que poco a poco empieza a recuperar el conocimiento.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se dieron el 21 de abril y el agresor fue identificado como Javier Edmundo N, quien sería la pareja sentimental de Avril.

Tras darse a conocer los hechos, la misma Avril se pronunció el domingo en redes sociales para denunciar los actos de agresión.

"He decidido alzar la voz y no seguir callada. Me mantuve en silencio por miedo, por temor a mi seguridad y por la incertidumbre de ser juzgada, pero hoy he decidido romper el silencio porque nadie, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo (...) Él decidió golpearme, ahorcarme y arrastrarme por más de una cuadra hasta llegar al punto de dejarme inconsciente. Por fortuna, y agradezco infinitamente a la vida, una persona escuchó todo y salió en mi auxilio. Si no hubiera sido por esa persona, no sé si el día de hoy estaría contando esto (...) Hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos más de mujeres que son violentadas y golpeadas por sus parejas, que incluso llegan a perder la vida y las autoridades NO hacen nada", dijo en un post de Facebook.