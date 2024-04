La carpeta de investigación de la tragedia de la Mina El Pinabete aún no es judicializada. Los dueños y concesionarios del pozo carbonero no son vinculados a proceso.

Las denuncias están vigentes, pero desde que sucedió la tragedia, la empresa Minera no tiene acercamientos con las viudas.

Miguel Tinajero Martínez, abogado de Landy Flores Villa, viuda del minero Ramiro Torres, explicó que sí existe delito penal por lo ocurrido. “Es omisión de cuidados” toda vez que no observaron las medidas de seguridad y las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo.

El representante legal de la ciudad aseguró que los dueños y concesionarios son presuntos responsables del accidente laboral en El Pinabete. El desastre mató a 10 mineros que laboraban en el interior de la mina y quedaron atrapados cuando se inundó.

“El contratista, el que le vendía carbón, el que le compraba y el que tenía el pedido con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… todos son responsables. Hay una responsabilidad solidaria” sostuvo.

El procedimiento es entregar los restos a las viudas y exigir al Ministerio Público judicializar las carpetas de investigación. Se debe solicitar la vinculación a proceso de los ahí señalados “ya que no hay prescripción de estos delitos” afirmó.

Las denuncias se presentaron en tiempo y en forma, actualmente se tienen motivos y cuerpos de las personas que fallecieron. Y la responsabilidad es legalmente para los patrones, expresó el asesor legal de Landy Flores.

Señaló que están todos los patrones identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE), y la dependencia en su momento indicó que “hasta no tener los cuerpos se podría reparar el daño” explicó el abogado.

Consideró que esto no es en realidad necesario. Afirmó que los empresarios no tienen calidad moral. No se sumaron al esfuerzo de las autoridades y el sufrimiento de los deudos, apuntó Tinajero Martínez.

Denunció que existe negligencia de las autoridades investigadoras porque no resuelven el problema, aseguró el litigante.