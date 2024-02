Carlos Vela se retirará del futbol sin jugar en México

El equipo cementero tuvo contactos con el jugador hace tiempo, una llamada a sus agentes para saber en qué posición estaba a la que se contestó: "No estoy interesado". No hubo más. No hubo oferta.

Esta parece ser que será la última oportunidad del Bombardero para jugar en México, país en dónde se forjó hasta los 16 años, pero en el que nunca debutó profesionalmente.

Carlos Vela comenzó a forjarse en la filial de las Chivas en Cancún, su ciudad natal, y de ahí Jesús Ramírez lo reclutó para que fuera parte de la Selección Mexicana Sub-17 que fue campeona del mundo en el Mundial de Perú 2005.

De Perú el delantero voló a Inglaterra, ya que fue fichado por el Arsenal que para terminar su desarrollo lo mandó a equipos de España de segunda división como el Salamanca y el Osasuna.

Fue hasta 2008 cuando pudo jugar con los Gunners dónde no se consolidó, siendo hasta su llegada a la Real Sociedad en 2011 que encontró estabilidad.

Después de seis años de jugar en la Mejor League Soccer, Carlos Vela ha puesto su futuro en el aire. En el LAFC sueñan con volverlo a fichar, aunque en su proyecto de vida está el regresar a España.

A sus 34 años, muchos dirían que es el momento preciso para que Vela regresara a jugar a México y despedirse, pero sus raíces futbolísticas nunca se afianzaron en la Liga MX, así que todo hace indicar que colgará los botines sin jugar oficialmente en la Liga MX.