Carlos Acevedo busca darle una nueva cara al Hospital General de Torreón

Una vez que asumió la dirección, el doctor Carlos Enrique Acevedo Aguirre buscará darle una nueva cara al Hospital General de Torreón, con mayor calidez y calidad en la atención médica que se brinda a los usuarios y promoviendo un sentido humano entre las y los trabajadores.

“La enmienda que se me otorga me permitirá darle un sentido muy humano y de calidez a nuestros trabajadores, a nuestros médicos, a nuestro personal de confianza y los sindicalizados y empezar en ese sentido para poderle brindar a nuestra población un verdadero sentido de la responsabilidad, del apoyo médico, de la atención, darle un giro de calidez, que no haya gente que se quede sin servicio”, expresó.