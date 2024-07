Captura Fiscalía de Coahuila a 149 delincuentes durante junio

Mediante operativos recientes que se llevaron a cabo en la última semana de junio, las autoridades estatales de Coahuila lograron la detención de 149 personas implicadas en diversos delitos, incluyendo homicidio calificado y feminicidios.

Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, informó sobre estos resultados y destacó la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para mantener la entidad segura y blindada contra la delincuencia.

Las detenciones se llevaron a cabo en los 38 municipios de Coahuila, reflejando un esfuerzo coordinado y sostenido por parte de las autoridades estatales y locales.

"El trabajo conjunto ha sido fundamental para estos resultados. Nos hemos asegurado de que cada municipio esté vigilado y protegido", comentó Márquez Guevara.

Entre los delitos más graves que se abordaron durante estos operativos destacan el homicidio calificado y los feminicidios, crímenes que han causado una gran preocupación en la comunidad, indicó.

"Cada uno de estos casos ha sido investigado minuciosamente. Las detenciones son el resultado de un proceso riguroso y detallado que busca llevar justicia a las víctimas y sus familias", señaló el Fiscal Márquez Guevara.

Márquez Guevara subrayó la importancia de esta coordinación para enfrentar la delincuencia de manera efectiva. "La seguridad es una prioridad que nos compete a todos. Trabajando juntos, hemos podido responder con mayor rapidez y eficacia a los desafíos que presenta la delincuencia en nuestro estado", afirmó.

Por otra parte, expresó: “La estrategia conjunta no solo se limita a la persecución de delitos, sino también a la prevención. Se han implementado programas y políticas de seguridad que buscan disuadir a los delincuentes y proteger a la ciudadanía. "La prevención es clave. No solo se trata de detener a los criminales, sino de crear un entorno en el que el crimen no tenga cabida".

Márquez Guevara reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado con la justicia y la seguridad de los coahuilenses. "Cada uno de los 149 detenidos tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Nos aseguraremos de que se siga el debido proceso y que se haga justicia", declaró.