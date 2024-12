Captan a un policía municipal de Torreón presuntamente pidiendo 'moche'

Un policía municipal de Torreón fue captado presuntamente solicitando un "moche" a dos personas en la Avenida Juárez, colonia Carolinas.

Según testigos, el oficial habría detenido a las personas sin motivo aparente, exigiendo un pago irregular para dejarlos continuar.

El incidente fue difundido en redes sociales, generando indignación entre los ciudadanos, quienes exigen una investigación inmediata y sanciones ejemplares para el oficial involucrado. Este tipo de actos daña la confianza en las autoridades y evidencia la necesidad de mayor vigilancia sobre los servidores públicos.

El Ayuntamiento de Torreón aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, pero se espera que la situación sea aclarada a la brevedad. La ciudadanía reitera su llamado a denunciar actos de corrupción para fortalecer la transparencia y la justicia.

Algunos ciudadanos mostrar su molestia por las imágenes difundidas en redes sociales y no dudaron en dejar comentarios

"Pero la culpa no es de los policías es de los MISMOS CIUDADANOS QUE LO PRIMERO QUE HACEN ES OFRECER PARA PODERSE ARREGLAR la culpa no es del indio si no del que lo hace compadre".