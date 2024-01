Captan a Bill Clinton en la plaza principal de San Miguel de Allende

El expresidente Bill Clinton se pasea por la plaza principal de San Miguel de Allende, Guanajuato, en compañía de otros turistas norteamericanos.

El alcalde Mauricio Trejo Pureco compartió una fotografía de Clinton frente a la parroquia de San Miguel Arcángel.

En inglés y en español le dio la bienvenida a la mejor ciudad pequeña del mundo.

"Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT! Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!! ", posteó.