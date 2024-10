Capitán Harlock: La icónica obra de Leiji Matsumoto

El mar dejó de ser suficiente. Los piratas ahora comenzaron a surcar los cielos. Y eso sucedió en una de las obras más reconocidas del manga: Capitán Harlock. Ahí, seguimos a la tripulación de la Arcadia, una nave que no es dirigida por Arcadia no está dirigida por bandidos ni nada por el estilo. Dentro hay valientes que han decidido vivir bajo sus propias reglas, ya que no pertenecían a la Tierra, que había perdido todo rastro de pasión. Era tanto ese desinterés, que las autoridades del planeta no hicieron nada cuando una misteriosa esfera cayó en una ciudad.

Poco a poco, Harlock, el capitán de la Arcadia, descubre que la esfera es parte de la tecnología de las Amazonas, una civilización extraterrestre que destruye planetas y se esconden bajo la forma de mujeres hermosas. Pero la batalla no es sencilla, en especial cuando descubren que sus rivales también tienen sus propias motivaciones.

Así empieza la historia del manga Capitán Harlock, la creación más famosa del mangaka Leiji Matsumoto, un nombre muy importante dentro del mundo del manga y el anime. Se trata de una trama llena de aventuras que emocionan y conmueven. Ésa es la razón por lo que esta serie ha llegado hasta nuestros días con muchas adaptaciones y en su versión original, que lo confirman en un pilar de la animación japonesa y del mundo.

Los miembros de la Arcadia

Harlock: Se trata de un pirata espacial de gran valor y con muchos secretos. Su diseño combina al pirata y al astronauta, al llevar un parche en su ojo derecho, una capa y el símbolo de su barco en el pecho. Pero solo en eso parece un pirata convencional, a pesar del temor que crea en la Tierra, es un personaje que sabe concentrar la sangre fría en los momentos adecuados.

Harlock se la pasa viendo por sus camaradas, no los presiona, al punto de a veces parecer distraído. Si bien da órdenes, no está detrás de ellos, y confía plenamente en sus habilidades, ya sean de viejos amigos o incluso en su propia nave.

Tadashi Daiba: El primer personaje de peso que se ve en la serie. Tadashi es hijo de un científico, que después de su muerte se suma a la Arcadia.

Arcadia: También se puede decir que la nave es un personaje. Es la última y mejor creación de un gran amigo de Harlock. De ahí que le tenga mucho aprecio.

La Arcadia es una nave espacial con forma de barco que surca el espacio, porque parece tener todo lo necesario para el combate y para las aventuras, además de que parece tomar sus propias decisiones. También es la casa de sus tripulantes.

Kei Yuki: Esta joven destaca de la tripulación por sus habilidades e inteligencia para prácticamente cualquier tipo de situación. Fue por eso que se convirtió en la científica del grupo. Ella empezó a formar parte de la Arcadia una vez que tomó el control de una nave que la había hecho prisionera.

Mime: La única tripulante fija de la Arcadia que no es humana. Mime es una alienígena que sufre de gran soledad por ser la última de su especie. Por eso tiene una serie de sentimientos encontrado cuando sabe que se deben enfrentar a las amazonas. Toca el arpa y su apariencia es muy parecida a la de un fantasma.

Acercarse a la obra

Con los años, Harlock ha tenido adaptaciones que le han permitido llegar a muchas generaciones. Éstas son algunas maneras de tener un primer contacto.

Capitán Harlock (manga, 1976): El manga que lo inició todo. A cargo de Leiji Matsumoto, esta serie original presentó por primera vez a los personajes que se hicieron famosos. Con el tiempo, el trazo del mangaka puede parecer algo descuidado, pero sin duda conserva su personalidad, además de tener siempre unas naves impresionantes.

Capitán Harlock, pirata espacial (anime, 1978): Se trata de la primera adaptación a la animación que se hizo de esta serie. También tuvo participación del creador original, y pudo darle un final, algo que no tuvo el manga original. Suele ser muy fiel también en la manea en que se representan los personajes.

Capitán Harlock, el futuro ya es pasado (película, 2015): Esta es la adaptación más reciente del pirata espacial. Al ser una película, tiene la virtud de mostrar en apenas un par de horas el marco de historia por el que se mueven estos personajes. Pero, no hay duda, si algo destaca de esta producción es su increíble aspecto.