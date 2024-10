Cancelarán 135 concesiones de transporte público en Torreón

Porque las unidades no cumplen con el año modelo, han fallado en pagos fiscales, no cubren por completo la ruta o no están brindando el servicio, el Municipio de Torreón va por la cancelación de 135 concesiones del servicio público de transporte.

Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte en Torreón, explicó que se hicieron las notificaciones a un primer bloque de concesionarios en diciembre del año pasado, fueron un total de 85 y esto derivado de un paro de actividades que trastocó el servicio a los usuarios, sin embargo, ellos presentaron un amparo, procedimiento que sigue su curso.

Indicó que se notificó a un segundo bloque de 50 concesionarios sobre el procedimiento para la cancelación por las causas anteriormente descritas, y se analiza la posibilidad de sacar un tercer bloque con más cancelaciones, esto debido a que se siguen detectando unidades que incurren en estas cuestiones irregulares.

"Las causas de cancelación, los puntos que nosotros iniciamos el procedimiento es por la falta de unidades que cumplan con año modelo, la falta de pagos fiscales y bueno, que no están dando el servicio", expresó el funcionario.

El director de Transporte señaló que, por lo pronto, no se ha emitido sentencia alguna en lo que se refiere al amparo, pero aseguró que por parte de las autoridades en el Municipio se han llevado a cabo todas las diligencias que les establece el Reglamento para el procedimiento administrativo de cancelación.

"Nosotros ya concluimos lo que es el procedimiento administrativo de cancelación y nada más estamos esperando la resolución final para ya pasarla al Cabildo en pleno dictamine", expresó.

Refirió que del segundo bloque de 50 concesiones no se ha recibido ninguna notificación de algún procedimiento como juicio de amparo, la semana anterior emitieron la contestación y sigue el proceso.

Muñoz Montejano dijo que ha tenido reuniones con los concesionarios y se han revisado las rutas que no están brindando el servicio adecuado, para apercibirles, de lo contrario, se iniciará con los procedimientos administrativos de cancelación correspondiente.

Mencionó que son 320 las unidades que laboran en el Municipio de Torreón y que existe un total de 584.