Camerata cierra temporada 2024

Las luces del Teatro Isauro Martínez (TIM) se encendieron el pasado viernes para dar lugar al noveno y último concierto de la temporada Otoño-Invierno 2024 de Camerata de Coahuila. El programa de cierre indicó las obras de dos grandes maestros como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel.

La noche sonora, dedicada a la próxima Navidad, inició pasadas las 20:30 horas. Bajo la dirección del maestro Ramón Shade, los músicos se encargaron de inaugurar el concierto con The Arrival of the Queen of Sheba (Solomon) (1749), de Händel.

La segunda obra fue una de las estelares: Music for the Royal Fireworks (1749). Las notas barrocas emergieron de los instrumentos para recordar que Händel compuso esta partitura por encargo del rey Jorge II de Gran Bretaña, y la estrenó en Green Park (Londres) para acompañar a los fuegos artificiales que celebraron el fin de Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del Tratado de Aquisgrán.

Tras el intermedio, siguió el turno de Magnificat (1723), compuesta por Bach, quien se inspiró en el homónimo texto bíblico, escrita para dos sopranos, alto, tenor y bajo, además de orquesta barroca.

Para esta pieza, se contó con la participación de la soprano Luz Alicia Ávila, la mezzosoprano Tere Mena Mora, el tenor Pablo Falcón y el barítono José Luis Barreri, además del coro del Instituto de Música de Coahuila (INMUS), dirigido por la maestra Luz Alicia Ávila.

Cabe señalar que este concierto se replicó ayer sábado en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en un evento totalmente gratuito y abierto para todo público.

RECUENTO

Este año, Camerata de Coahuila montó espectáculos como Carmina Burana, de Carl Orff, o la ópera Carmen, de Georges Bizet, además de una gran gala de ópera junto a Rolando Villazón, la cual significó el regreso del reconocido tenor a México tras 14 años de ausencia.

"Fue un año muy intenso, fue el año del 30 aniversario y hubo grandes obras como el aniversario 200 de la Novena Sinfonía de Beethoven, la gran ópera Carmen y casi cerramos con Carmina Burana y ahora con Magnificant, que son obras muy grandes, muy caras, que cuestan muchos recursos, mucho trabajo".

Sobre temas presupuestales hacia el año 2025, Castañón agregó que se ha buscado tener acercamiento con Claudia Curiel de Icaza, actual titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

"Iniciamos comunicación con la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, con el Gobierno federal. Ya tenemos entrada, tenemos comunicación, y tenemos la expectativa de que se pueda reactivar el apoyo federal que en otra época hubo para Camerata".

Hoy en día, el Gobierno de Coahuila es el mayor patrocinador de Camerata, pues otorga un apoyo anual de 18 millones de pesos, y le continúa el Municipio de Torreón con 1.5 millones de pesos.

En este tenor, la orquesta ya trabaja en un proyecto colaborativo con la Secretaría de Cultura de Coahuila, una ópera de gran formato cuyo título no ha sido revelado.