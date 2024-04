'Calma y convivencia pacífica en el eclipse', pide el Obispo de Saltillo

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, instó a la población a mantener la serenidad, vivir en paz, gozar la vida, ser buenos cristianos y tratar bien a los demás y a evitar caer en temas de supersticiones respecto al eclipse de este lunes 8 de abril.

“Tomen las precauciones que el personal de salud haya indicado y como quiera hay que trabajar. Yo no sé qué supersticiones puedan existir, la verdad yo me siento muy ignorante en este tema. En el ambiente que yo crecí no había supersticiones ni nada de eso”, indicó."

Con respecto a los recientes robos en iglesias, manifestó preocupación y tristeza por la necesidad de instalar medidas de seguridad como cámaras.

"La iglesia es el hogar de todos, y todos somos bienvenidos. Es fundamental respetar este espacio común para el beneficio de la comunidad", subrayó el obispo González García.

Indicó que en el caso de Monclova, en uno de los robos cometidos, se aplicaron sanciones administrativas de apoyo comunitario.

También mencionó la preocupación por la difusión de un video en el que una familia de Saltillo roba las limosnas de una iglesia, “es algo que no se debió haber filtrado”, indicó.