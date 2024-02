Califican de inviables las reformas de AMLO

Ante el paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario general del PAN, Gerardo Aguado Gómez, sostuvo que son inviables.

En ese sentido, el también diputado local dijo que muchas de ellas, especialmente las que requieren dos terceras partes, son inviables y lo saben. Prácticamente las están utilizando como distractor en la agenda pública.

"En específico, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial me parecen una atrocidad, son inviables. No hay manera de equiparar un Ministro de la Suprema Corte o un Magistrado con un Diputado o un Senador, quienes son elegidos por la mayoría. ¿Por qué? Porque los Diputados o Senadores basan sus agendas y criterios en lo que los electores que votaron por ellos les solicitaron durante la campaña", explicó.

Agregó: "Nosotros representamos los intereses de la ciudadanía. Un Magistrado o un Ministro no representa esos intereses y no tiene un criterio preestablecido ni por un partido político ni por una agenda política, ni por lo que el elector le solicitó. Su criterio se basa en su preparación y en el análisis para emitir una sentencia. Por eso no pueden ser elegidos".

Por lo tanto, destacó que en el futuro, cuando se lleve a cabo una elección de Ministros o Magistrados y sean elegidos, tendrán que establecer sinergias con algún partido político para llegar al cargo.

"Entonces, ¿qué compromisos va a establecer con ese partido político un Ministro o un Magistrado? Necesitan plena autonomía, especialmente en sus decisiones y criterios", enfatizó.