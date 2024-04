Califica Canacintra como 'atraco' el uso de Afores no reclamadas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la región sureste, Eduardo Garza Martínez, calificó como un "atraco" la iniciativa en discusión en la Cámara de Diputados que propone utilizar los recursos no reclamados de las administradoras de fondos para el retiro (afores) para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Garza Martínez argumentó que ese dinero corresponde a las personas que han trabajado y que lo han ahorrado y no al gobierno. Consideró que la propuesta es anticonstitucional y que carece del soporte necesario para su aprobación.

“Es anticonstitucional y es ir en contra del esfuerzo y la seguridad de las personas que tienen su cuenta a su nombre, no hay forma de que los puedan quitar. Sería un atraco sacar el dinero de las cuentas de pensiones”, expuso.

Solicitó que se consulte a expertos en materia de pensiones al considerar que se trata de una acción partidista y con fines políticos planteada en un contexto electoral.

“Expertos en aspectos de las pensiones expusieron que las iniciativas no funcionan y se insiste en una acción que es en lo absoluto partidista; hay que consultar, las cosas no pueden hacerse con fines electorales y sobre las rodillas”.

Garza Martínez concluyó que este tipo de propuestas socavan la confianza y perjudican a la población trabajadora, instando a buscar alternativas que no comprometan el futuro financiero de los ciudadanos.

“No podemos ahogar a las empresas en este momento o robarle su dinero a quienes ya ahorraron en las Afores. Claro que todo es perfectible, claro que las Afores no son suficientes, lo que no está bien hay que mejorarlo, pero no podemos darle en la torre a las cosas porque pueden provocar un colapso financiero en el país”, indicó.

Agregó que los recursos que se tienen no son suficientes para ofrecer una pensión de 16 mil pesos, el dinero tiene nombre, es de las personas que lo han ahorrado y retirarlo es prácticamente decir que se lo van a robar.

“La propuesta ve en contra del esfuerzo y de la seguridad de las personas, es robarle su dinero a quienes han trabajado y no podemos destruir lo que ya tenemos”

A decir de Garza Martínez ese tipo de propuestas generan desconfianza y afectan a la población.

Concluyó que en caso de que sean aprobadas, por tratarse de leyes secundarias, buscarán la manera de que se declaren anticonstitucionales porque “gracias a Dios tenemos una suprema corte de justicia que si quiere a este país”.