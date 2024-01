Calentamiento global, amenaza real

Las temperaturas mínimas se han estado incrementando en un promedio de 0.03 a 0.04 grados centígrados por año, que pudiera parecer poco, pero al transcurrir de 10 años, son 0.3 a 0.4 grados. El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático ha puesto como línea base que en los próximos 50 años no se rebase el aumento en 2.5 grados, pero hay sitios que en una década podrían alcanzarlo.

El doctor Ignacio Sánchez Cohen, investigador titular en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua Suelo Planta Atmósfera (Cenid Raspa), dijo que este calentamiento regional tiene otras implicaciones, tanto en cultivos como en los seres humanos.

Explicó que los seres vivos presentan umbrales de temperatura, mínima y máxima, por lo que, al incrementarse esta temperatura mínima, la amplitud térmica decrece, lo que propicia la aparición de plagas y enfermedades no detectadas.

"Tenemos cultivos, como los conocemos, que florean, avientan su flor más temprano de lo que su genética le debiera dictar, esos cultivos tienden a emigrar hacia zonas más templadas, los endémicos están emigrando a zonas donde la amplitud térmica sea suficiente para hacer sus requerimientos hidrológicos", comentó.

En el caso de los humanos, indicó que la temperatura promedio es de 36 grados, por lo que un grado más significaría un cambio considerable y la alteración de procesos fisiológicos, que emerjan enfermedades latentes, entre otras consecuencias.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL

Señaló que se mencionan dos aspectos como "culpables" y de forma indistinta, aunque son diferentes. Uno es el cambio climático y otro es el calentamiento global. El primero obedece a postulados que se formularon hace muchos años y se refieren a la manera en que la Tierra viaja alrededor del Sol, su inclinación con respecto al eje, la precesión de los equinoccios, algo que dicta la física en la galaxia.

Explicó que, en el calentamiento global, ahí sí tiene mucho que ver el ser humano, pues se refiere a la cantidad de combustibles fósiles que se consumen y otros gases que se emiten a la atmósfera, que son los causantes de que la temperatura se incremente.

"Le llaman efecto invernadero porque la radiación solar que llega al suelo, de onda corta, una parte se regresa hacia la atmósfera, pero al haber esas moléculas de esos gases ahí, no deja que se vayan, se queda retenida ahí, se calientan las moléculas y se irradian hacia abajo otra vez, ahí están rebotando y eso hace que se caliente la atmósfera", señaló el investigador.

Sánchez Cohen dijo que el dióxido de carbono es de los gases más dañinos en este sentido, pero el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, aunque es perentorio, de modo que así como aparece se va y el daño que pudiera causar es imperceptible, mientras que en el dióxido de carbono unas pocas moléculas provocan un daño muy grave.

"Los gases en la atmósfera son necesarios, o nos enfriaríamos, si no existieran los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio en la Tierra sería -18 grados centígrados, pero como hay, nos permite vivir en esa amplitud térmica y calienta el ambiente en donde se llevan a cabo todos nuestros procesos bioquímicos", expresó.

En este sentido, Sánchez Cohen dijo que no hay día más frío que uno de invierno con Sol, porque no está el vapor de agua que permite que la radiación infrarroja regrese y nos caliente, por lo que son muy fríos los días soleados de invierno, mientras que no lo son tanto los nublados.

El investigador indicó que el impacto del calentamiento global, según los estudios que se han realizado en Cenid Raspa y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), no es en la disponibilidad de lluvia, pues se han estudiado bases de datos donde se indica que el volumen total anual no ha cambiado sustancialmente pero, al analizar las temperaturas, sí hay problema.

"Los impactos que estamos sintiendo vienen por los efectos de las temperaturas", dijo.

En el caso particular de Torreón, señaló que se trata de una de las ciudades más contaminadas que existen y el calentamiento local "se siente".

DÍA MUNDIAL

La Organización de las Naciones Unidas establece el 28 de enero como el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Efecto Invernadero o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Global, desarrollando jornadas de educación ambiental, ejercicios de reforestación, conferencias y otras actividades.

El organismo pide a la ciudadanía tomar conciencia de que todos debemos y podemos reducir la huella ecológica para hacer frente a la amenaza real que se cierne sobre la humanidad entera, para revertir el calentamiento de la Tierra, con acciones de apoyo a la eficiencia energética y el uso de energías renovables, como es el uso de transporte sostenible, utilizar transporte masivo, en bicicleta o a pie cuando no sea imprescindible el automóvil; reducir, reciclar, reutilizar para evitar el consumo irracional; cuidar y conservar los sumideros de carbono: bosques, mares y océanos, para que los volúmenes de CO2 que retienen dejen de emitirse a la atmósfera; ahorrar energía eléctrica.

El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático ha puesto como línea base que en los próximos 50 años no se rebase el aumento en 2.5 grados.

archivo