Cae producción de algodón en el municipio de San Pedro

Este año cayó la producción de algodón, en el municipio de San Pedro, al pasar del 10 mil hectáreas que se sembraron el año pasado a 6 mil, manifestó Antonio Castañeda Delgadillo.

Agregó que tras la mala experiencia que se tuvo el año pasado con la semilla de mala calidad, muchos compañeros decidieron cambiar de cultivo y una gran cantidad optó por las hortalizas y esa es uno de los factores del precio tan bajo que tiene la fruta, por la sobreproducción.

Dijo que por el momento los productores han adquirido las coberturas del precio, ya que anda muy bajo, pues la semana pasada rondaba los 72 centavos de dólar la libra, cuando el año pasado para estas fechas andaba en 84 centavos, y aun así se considera bajo, pues lo ideal es al menos 90 centavos, siempre y cuando se tenga una buena producción y calidad de la fibra.

“Estamos hablando que ahorita está en 72 centavos, pero el algodón de primera, pero el año pasado que hubo algodón de tercera y hasta de cuarta, el precio bajó hasta 60 centavos y pues así no sale”.

Dijo que incluso hay incertidumbre sobre las cosechas de este año del llamado “oro blanco”, ya que las plantas van muy bien en su desarrollo, pero hasta que no salgan los capullos se sabe si la fibra es de calidad, además las cosechas empiezan en septiembre u octubre y para entonces todo puede suceder.

“El picudo está controlado, no hay tantos brotes, pero lo que si debemos tener mucho cuidado es con la plaga de la mosquita blanca, porque no se están destruyendo los residuos y por ende prolifera la mosquita y se va a la planta de algodón y eso nos afecta, ya que en su fase final se produce la goma y los compradores no quieren algodón que tengan residuos de goma por la mosquita blanca”.

Finalmente, el entrevistado mencionó que en resumen la actividad del campo se ha complicado, ya que también los forrajeros están teniendo problemas con bajos rendimientos con sus cosechas y desafortunadamente con la desaparición de los programas que manejaba la federación.