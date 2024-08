Caballeros del Plan G y Orquesta DIME publicarán el álbum 'Rap Sinfónico. Capítulo I'

Fue el pasado 17 de noviembre de 2021, sobre el escenario del Teatro Nazas, cuando el grupo de rap gomezpalatino Caballeros del Plan G se unió a la Orquesta Filarmónica DIME, dirigida por el maestro Miguel Ángel García, para celebrar su XX aniversario.

Los raperos acudieron a sus mejores éxitos y los adaptaron con la ayuda de los maestros Alberto Sánchez y del propio García, para luego entregar las partituras los jóvenes instrumentistas que conforman la orquesta. El concierto fue una victoria y marcó un precedente para las propuestas que buscan mezclar la música popular con la música de concierto.

Han pasado casi tres años desde esa noche y el proyecto continúa dando frutos, pues será el próximo 23 de agosto cuando Dr. Alakrán (integrante de Caballeros del Plan G) lance el álbum ‘Rap Sinfónico. Capítulo I’ a través de plataformas digitales, tanto en audio como en trabajos audiovisuales filmados en vivo durante el concierto.

Se trata de un producto cocinado a fuego lento debido a la atención a los detalles con el que fue trabajado. Ya en noviembre de 2023 se había publicado la pieza ‘Noche de ronda’ en versión sinfónica. A esta se unirán ‘La ceremonia’, ‘Superhéroes’, ‘Espanto’, ‘Noche de ronda’, ‘Antes y después’ y ‘GL Castiga’, cuyo trabajo de mezcla ha sido realizado por el propio Dr. Alakrán.

“Es una emoción desbordante, porque lo que hicimos hace años, que yo no disfruté tanto, porque tenía que organizar, producir, etcétera, se está disfrutando ahora. Ahora, al ver los videos, me remonta ya no a la preocupación, sino también al disfrute. Espero que a la gente que fue (al concierto sinfónico) le llegue esa nostalgia en ese momento y la gente que no fue se dé cuenta de lo que hicimos al fusionar música de orquesta con el rap”, dijo Dr. Alakrán.