¿Buscas una comedia romántica de acción? Esta película turca es perfecta y puedes verla en Netflix

Es de conocimiento de muchos lo entretenidas y conmovedoras que pueden llegar a ser las superproducciones turcas. Si bien el primer referente de estas son series o telenovelas turcas, también hay películas como Un Ladrón Romántico, aquí te contamos de qué se trata.

¿De qué trata Un Ladrón Romántico?

Un Ladrón Romántico, originalmente “Romantik Hirsiz”, es una película turca de poco más de una hora y media de duración que protagonizan Esra Bilgiç y Birkan Sokullu, como Alin y Güney.

¿Te imaginas convertirte en una exitosa agente de la Interpol de la Unidad de Crímenes de Arte que persigue criminales? Esa es la profesión de Alin, que en su caso actual sigue las pistas a un ladrón que ha robado de varios museos los cuadros de menor valor.

A todos les parece extraño que las obras de mayor valor de los museos no resulten de interés para este ladrón, por lo que Alin comienza la investigación. Muy pronto se dará cuenta de la ubicación del próximo robo y de que el principal sospechoso de estos crímenes es Güney, su ex pareja. Pero Güney no puede ser cualquier exnovio, es el ex novio multimillonario con el que Alin iba a casarse antes de que desapareciera misteriosamente sin dar ninguna explicación. Así que Alin comenzará a trazar un plan para atrapar a este ladrón infraganti.

Pero, ¿será que este arriesgado plan de Alin podrá realizarse sin que se involucren sus sentimientos?

Del director Recai Karagöz, también participan en el reparto Nil Keser, Ushan Çakir, Fırat Tanış y Hakan Ummak.

¿Qué opinan los que ya la vieron?

Usuarios compartieron a través de las reseñas de Google las siguientes opiniones respecto a Un Ladrón Romántico.

Yo diría que es increíble. Nunca pensé que una película de Turquía podría ser tan fascinante y agradable una y otra vez para una persona que ama una película romántica y emocionante. En realidad es bastante agradable, escribió @Inzi Zull.

“Una intriga romántica con bellos escenarios y actores atractivos 👍🏻”, compartió @Cristian González.

Mientras que los fanáticos en Letterboxd señalaron la belleza de los actores y la compararon con una versión similar a Señor y señora Smith.

“Mamá, me enamoré de un criminal”, comentó @annasausen.

“Fácil y divertida (para este tipo de película) justo como Mr. and Mrs Smith”, puso @Júlia.

“La amé mucho más de lo que había esperado”, añadió @Maggie Lovitt.

¿Te animas a ver esta comedia romántica de acción turca?