Buscan que el caso de la desaparecida 'Fanny' Sánchez-Viesca llegue a Netflix

A casi 20 años de su desaparición, se busca que la historia de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny”, llegue hasta la plataforma de streaming Netflix, como sucedió con el caso de la pequeña María José Monroy Encino, secuestrada en septiembre del 2010 en el Estado de México, cuando tenía solo 11 años de edad.

Fue el 4 de noviembre de 2004, que "Fanny" fue vista por última vez sobre la calle 28, entre las avenidas Matamoros y Morelos, en Torreón, mientras esperaba el camión que la llevaría de regreso a casa, a donde nunca llegó. Tenía 16 años de edad.

Óscar Sánchez- Viesca, su padre, comentó que como sucedió con el caso de la pequeña María José, han iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #FannyEnNetflix, a fin de que la empresa de streaming pueda proyectar su historia como un documental, serie o como sea posible.

Y es que así fue como sucedió en el caso de la menor desaparecida en el Estado de México, cuyo caso podría salir en breve en dicha plataforma, de acuerdo con el padre de "Fanny", quien conoce a Maribel Encino, madre de la menor y quien sobreviviera de la grave herida que le dejó el raptor en su cuello, que la dejara al filo de la muerte.

De acuerdo con Sánchez-Viesca, fueron amigos y conocidos quienes sugirieron emprender esta campaña en redes sociales, “ya es justo que salga 'Fanny'”, fueron algunos comentarios que recibió.

“Quién no ve Netflix… mucha gente puede decir que ya son muchos años, no importa, no nos robaron a una mascota; no vamos a parar hasta saber, como sea, como la encontremos, pidiéndole a Dios salud y vida para lograrlo”, explicó.

Con esta posibilidad, buscan que aquellas personas que callaron por temor en su momento, puedan aportar información que los ayude a tener más pistas y saber qué pasó con su hija.

Pero, también, se busca que su historia llegue hasta los rincones más lejanos del mundo, “pues no sabemos si pudiera estar en otro país”, dijo el padre, quien junto con Silvia Ortiz, formaron el grupo Vida, el cual congrega a familiares de personas desaparecidas y quienes se han dedicado a la búsqueda de sus seres queridos.

Y es que se tiene como antecedente, la ubicación de Kayla Unbehaun, que había sido secuestrada por su mamá en Illinois, Estados Unidos, durante seis años atrás y que fue encontrada con vida, gracias a que su historia se dio a conocer en un programa titulado Misterios sin resolver, cuyo capítulo fue llamado "Secuestrados por sus padres", y se presentó en dicha plataforma.