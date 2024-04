Busca Secretaría de Salud para evitar afectaciones en menores por altas temperaturas

Ya se analiza en coordinación con la Secretaría de Educación propuestas para evitar afectaciones en los menores a causa de las altas temperaturas.

Según explicó el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, próximamente se presentarán altas temperaturas, mismas que pueden un riesgo para los menores de edad ya que podrían sufrir algún tipo de deshidratación.

“Por ahorita se están aterrizando cuales serían las mejores propuestas para poder cubrir estas necesidades y evitar estos riesgos, ahorita está en análisis, todavía no podemos dar una resolución definitiva”, sostuvo.

Recordó que el año anterior no se tuvo ningún reporte de gravedad, sin embargo no descarta que se registrara alguna insolación.

Sin embargo, dijo que si hay una situación mucho muy importante, que este tipo de altas temperaturas no es exclusivo de todo el estado, es en la zona Norte, Centro y Laguna, y hay otras ciudades donde no tienen temperaturas tan altas como para aplicar este nuevo sistema, por lo que se tiene que ver dónde y cuándo aplicarlas.

No obstante, ante las altas temperaturas, recomendó evitar salir cuando el sol está en su maximo punto, que es cuando los rayos pegan más directamente a la persona que es aproximadamente entre las 13:00 y 16:00 horas, por lo que si no hay necesidad de salir es mejor que no salga.

Usar manga larga para evitar que los rayos solares puedan ocasionar irritación o quemaduras de primer grado.

Y finalmente, evitar consumir alimentos y agua con vendedores ambulantes, pues no sabemos qué calidad tienen los alimentos que se están consumiendo, con lo cual se evitarían principalmente las enfermedades diarréicas agudas.

Advirtió que aunque no se han registrado este tipo de casos, están preparados para un probable aumento en este tipo de problemas, pues año con año en promedio se tiene un aumento de entre el 20 y 25 por ciento.