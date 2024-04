Busca Santoyo gestionar apoyos para el campo

Daniel Santoyo, candidato a diputado local de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), buscará gestionar más apoyo para el campo de Gómez Palacio pues va en busca de ganar el décimo distrito de Durango.

La intención de Santoyo es llegar al Congreso del Estado para que el campo lagunero tenga representatividad en la toma de decisiones del Poder Legislativo de la entidad.

"Toda la gente que vive aquí sabe las necesidades que tenemos. Soy agricultor y desde los 8 años sé lo que es la pizca y el corte. Tengo parcelas que sigo sembrando, soy forrajero de maíz y sorgo", dijo Daniel Santoyo.

Aseguró que una de las primeras exigencias de la gente del campo es que el diputado electo por este distrito regrese de nuevo a escuchar las peticiones de la gente que le dio su voto y a quien representa.

"La gente ni siquiera conoce a su diputado electo por el Distrito 10. La realidad es que no saben si es hombre o si es mujer, no saben dónde vive o si tienen oficina de gestoría, de plano es lo primero que nos dicen, nos preguntan que si vamos a regresar porque no conocen a quien los representa actualmente y nosotros les decimos que sí pues yo soy del ejido Arturo Martínez Adame y estoy muy comprometido en regresar", aseguró.

Mencionó que hasta el momento ha recorrido 40 secciones de un total de 52 del Distrito 10 y que una de las principales necesidades que tiene la población es el tema de mejorar el abasto de agua potable así como una mejor distribución del agua para riego a través de los módulos.

En cuanto a los programas sociales, dijo que están garantizados por ser ya derechos constitucionales por lo cual la población puede votar sin temor a perder ningún apoyo federal e incluso dijo que la intención de su parte es gestionar más apoyos para el campo.

"Estamos enojados porque el Gobierno de Morena quitó 29 programas al campo, programas buenos federales que se tenían y ahora ya no. En Morena no tienen cara de buscar a la gente del campo cuando nos tienen en el olvido. Me parece una falta de respeto que quieran abrazar a una persona del campo cuando todo el tiempo nos dan en la madre", aseguró.

También se comprometió con los estableros del municipio, quienes dijeron su preocupación en periodos electorales es el tema de la seguridad: "Y no quieren que regrese Morena a Gómez Palacio porque representa caos, muerte y simplemente hay que ver lo que estamos viviendo en Zacatecas, que es un estado inseguro. En Gómez Palacio en la pasada administración de Morena desmantelaron la policía rural, que sabemos que es una necesidad y por eso nuestra presidenta, Leticia Herrera, volvió a conformar", señaló Daniel Santoyo.

"Es un candidato del campo y para el campo", dijo Consuelo Castro, dirigente de la CNC de Gómez Palacio, quien lo acompañó en la rueda de prensa ofrecida este viernes en las instalaciones de la CNC locales.