Brindan seguridad durante Semana Santa

Como parte del operativo Semana Santa 2024, la Dirección de Tránsito y Vialidad Gómez Palacio ejecutará un operativo en todo el municipio y en especial en las iglesias, con el fin de brindar seguridad a los feligreses durante los eventos que se realizarán con motivo de cada celebración religiosa.

Entre las actividades más destacadas se encuentran, el famoso Viacrucis de la parroquia de Santa Rosa, la representación más emblemática de la Pasión de Cristo en La Laguna y con más de 50 años de tradición, así como la Quema de Judas en el famoso barrio Trincheras, en la base del Cerro de la Pila.

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Eduardo Rangel Arámbula dio a conocer que se cuenta con la totalidad de los agentes de la corporación, quienes estarán brindando apoyo a los ciudadanos, con el fin de que sea una Semana Santa con saldo blanco y estarán en las iglesias de la localidad.

Por último, señaló que se han instalado dos módulos de apoyo para viajeros. Uno se encuentra en la carretera a Ciudad Juárez, otro en el retorno a la colonia el Dorado y uno más en el bulevar Ejército Mexicano frente a la colonia Fidel Velázquez de Lerdo a Torreón, con la finalidad de brindar información y seguridad a las personas que así lo necesiten.

EN LERDO

La coordinación de Protección Civil y Bomberos en Lerdo puso en marcha el recorrido de supervisión en los diversos parajes del río Nazas, dentro del operativo Semana Santa Segura 2024, arrojando un saldo blanco durante el pasado fin de semana. El arranque simbólico del Operativo Semana Santa Segura 2024 está programado para el miércoles 27 de marzo.

La corporación mencionó que con la entrada del periodo vacacional se reflejó un mayor aumento en cuanto a visitantes en los espacios turísticos de la ciudad, por lo que fue necesario llevar a cabo la verificación de los espacios a fin de detectar y prevenir que los ciudadanos no realicen actividades que pongan en riesgo su vida y la de otros.

Es necesario insistir en: no introducirse a nadar en el río o canales de riego, no conducir en estado de ebriedad, no dejar basura ni residuos en los espacios y, extremar precauciones.

Los números de emergencia, en caso de cualquier incidente: Seguridad Pública 911; Cruz Roja Gómez Palacio 871 723 4232; Protección Civil Lerdo 871 159 2676 y Bomberos 871 725 3252.