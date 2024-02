Boxeador Javid Ramírez tendrá combate en Cancún

El boxeador lagunero Javid "Gallo Giro" Ramírez ya tiene fecha, para poner en riesgo su invicto en el profesionalismo. El próximo viernes 22 de marzo, se presentará en Cancún, Quintana Roo.

El representado por Boxing Time Promotions de Memo Rocha, estará en el respaldo de la función encabezada por el olímpico cancunense Joselito "Huracán" Velázquez Altamirano, en el Cancún Center Conventions & Exhibitions.

Ramírez pondrá en juego su condición de invicto (11 victorias y 5 nocauts) ante un contrincante por confirmar, pero confía que saldrá con el puño en alto, debido a la gran preparación que realiza en el Gimnasio Rochmar de Torreón."Me siento muy bien preparado, tanto física como táctica y emocionalmente, y, sobre todo, sumamente motivado porque volveré a pelear en Cancún, donde en cada una de las ocasiones en que me presentado en esa importante plaza me he sentido muy bien", dijo el púgil.

En cuanto al "Huracán" Velázquez, quien ostenta marca de 18 victorias, un revés, un empate y 12 anestesiados, busca dar el salto definitivo en las clasificaciones mundialistas dentro de la categoría de los Moscas, ofreciendo una nueva demostración del poderío y velocidad que le ha valido para ganarse a pulso su apodo.

Otro boxeador que estará en la velada y es garantía de espectáculo, es el también invicto jalisciense Cristopher López, que vuelve a los cuadriláteros para mostrar su mejor versión. Dueño de un estilo atractivo para los fanáticos, el carismático noqueador tendrá una nueva oportunidad de mostrar que es tan valiente como peligroso, y levantar la mano con autoridad en las 122 libras (55.338 kilogramos).

López Rodríguez, de 26 años de edad, quien muestra registro de 16 triunfos, 2 empates y 10 nocauts, se encuentra en espera de conocer el nombre de su rival, que podría ser un sudamericano

Encabezando las batallas semi estelares de la velada internacional, el danés Simon "Vikingo" Madsen, que ostenta marca de 13 victorias, 3 fracasos, y 10 nocauts, y originario de la ciudad de Horsens, Dinamarca, y radicado en Cancún, llegará a este nuevo compromiso decidido a enderezar el rumbo para recuperar su condición de sólido prospecto a un campeonato.