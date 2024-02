Bomberos de Saltillo analizan la adquisición de un colchón inflable ante alza en suicidios

Tras el incremento de personas que han intentado terminar con su existencia desde un puente vehicular, ya se analizan nuevos protocolos por parte las autoridades de Saltillo, además de la posibilidad de adquirir un colchón inflable especial para este tipo de situaciones.

Al respecto, Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos, manifestó que está en revisión algunos proveedores que fabrican este tipo de equipos con la finalidad de que les brinden las especificaciones correspondientes de cada uno de ellos para saber la factibilidad de utilizarlo en los espacios con los que se cuenta en Saltillo.

“El alcalde en este caso está interesado en abordar estos temas tanto de la manera operativo como reactivo, pero también se está trabajando de la mano con el gobierno del estado para ver el punto de vista preventivo”, indicó.

Recordó que la semana anterior sostuvo una reunión con la secretaria de Salud y otras instancias, con la finalidad de que se defina de manera muy particular el protocolo para la atención y sobre todo que se incluya con más énfasis el tema de la atención por parte de personas como lo son psicólogos o psiquiatras para la atención y negociación de este tipo de situaciones.

Dijo que el tema de colocar mallas en los puentes ya sea peatonales o vehiculares, en este caso la recomendación sería por parte de personal especializado, en este caso Obras Públicas, que lleva a cabo una evaluación en particular de cada uno de los espacios con la finalidad de ver si hay una factibilidad de que se instale cualquier tipo de protección en este tipo de lugares debido a que se tienen que evaluar diferentes temas, entre ellos influye mucho el tema de la conducción, y en este caso es muy importante que se evalúe y no se tome una decisión a la ligera de que se puede poner.

“El tema de las cámaras ha sido de gran ayuda, las cuales se tienen tanto por el gobierno municipal, así como por parte del gobierno estatal, son las que en la mayoría de los incidentes y no solo en este caso en particular, son las que activan inicialmente el Sistema Estatal ante incendios, accidentes vehiculares y en este tipo de incidentes no ha sido la excepción”, expuso.

Reveló que el precio de este equipo (colchón inflable) varía ampliamente, en promedio tiene un precio estimado de entre medio millón de pesos, dependiendo de las capacidades y sobretodo las dimensiones con las que se busque.

“El alcalde está muy interesado en analizar este tipo de propuestas, resaltando que este tipo de incidentes desafortunadamente se han presentado en las últimas semanas y que no se habían presentado en años anteriores, en este caso está interesado primero que nada si es factible utilizar este tipo de equipos y en caso de ser factible, se harían la adquisición de uno”, concluyó.