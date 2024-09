Bob Dylan en el Ángel

cérquense todos, de dónde quiera que anden y admitan que las aguas que nos rodean han crecido". PODER JUDICIAL, CONTRAPESO NACIONAL. Una mañana de domingo al cobijo de El Ángel. Puntuales, inusual en estos actos, comienzan las intervenciones. Cada quién con sus matices, pero las constantes son las mismas: un futuro trunco, incierto, una aberración jurídica. Los reúne la ley. "Y admitan que pronto los calará hasta los huesos". SI EL PUEBLO SE INFORMA, NO PASA LA REFORMA. Escuelas públicas y privadas, grandes y pequeñas, hermanadas como nunca pro de una causa. SIN COLOR, SIN PARTIDO LA JUSTICIA SE HA IMPARTIDO. ¿Cuántos de allí querrán ser jueces, hacer una carrera judicial? Difícil saberlo. Pero muchos lidiarán con impartidores de justicia.

Derecho ya no es de varones. Las mujeres están en todos los niveles y en diferentes frentes. NADIE NOS MANIPULÓ. Como la Marea Rosa, llegaron orgullosos montados en su convicción, cabalgando su enojo, dando rienda suelta a sus convicciones. Minutos después miro los kilómetros de autobuses que surtieron al Zócalo. NO SOMOS ACARREADOS, SOMOS ABOGADOS. La energía desborda, pero los protocolos se cumplen. EL JUEZ IMPARCIAL, ES DE CARRERA JUDICIAL. Los mayores miramos, somos invitados, no protagonistas. SEÑOR, SEÑORA, NO SEA INDIFERENTE, MÉXICO REQUIERE JUSTICIA INDEPENDIENTE. Un GOYA del contingente de la UNAM, una batucada. Miles de carteles colgados en pecho y espalda o para ser levantados y compartidos. "Si crees que vale la pena salvar tu tiempo, será mejor que empieces a nadar o te hundirás como una piedra. Los tiempos…". Pero si en los sesenta se proclamaba "la imaginación al poder" o "pedir lo imposible", estos jóvenes son mucho más terrenales: defienden la División de Poderes, el profesionalismo de jueces, magistrados y ministros. Defienden la carrera judicial como opción de vida, como aprendizaje que está más allá del título de abogado. Defienden su derecho a vivir en un mundo con esa estructura, la mejor que se ha dado el ser humano a sí mismo: dividir el poder, especializarlo, profesionalizarlo, que los derechos de las personas -en toda su gama- estén en manos de profesionales más allá de la veleidosa política. "Vengan escritores y críticos que con sus plumas elaboran profecías. Tengan los ojos abiertos, la oportunidad no se volverá a presentar. No hablen tan pronto, porque la rueda aun está girando, no se puede decir a quién va a señalar".

¿Y ESOS QUIÉNES SON? SOMOS DEFENSORES DE LA CONSTITUCIÓN. "Porque el que ahora pierde será el que más gane, ya que los tiempos están cambiando". CIUDADANO CONSCIENTE, SE UNE AL CONTINGENTE. "Vengan senadores y diputados, por favor escuchen el llamado. No se queden en la puerta, no bloqueen la entrada. Porque el que se haya detenido será el que resulte herido". NO SOMOS OPOSICIÓN, SERVIMOS A LA NACIÓN. Pero en París, en México, en Francia, en EEUU pelearon por romper esquemas, por salir del cartabón de una vida preestablecida en los cánones burgueses, lucharon por ampliar libertades. Ahora no, hoy pelean por preservar sus libertades, que son las de cualquier ciudadano libre. "Afuera hay una batalla enfurecida, pronto sacudirá sus ventanas y hará temblar sus paredes. Porque los tiempos están…" cambiando. MÉXICO ESCUCHA, ÉSTA ES TU LUCHA. "Vengan padres y madres de todo el país. Y no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos e hijas ya no están a su disposición. El antiguo camino de ustedes envejece apresuradamente". Si no pueden echar la mano, por favor apártense. Por que los tiempos… "Ya se ha trazado la raya, ya se ha echado la maldición. El que ahora es lento será más tarde rápido. Así como el presente ahora, será luego pasado". PODER JUDICIAL UNIDO, JAMÁS SERÁ VENCIDO, no podía faltar. EL QUE AHORA ES PRIMERO, SERÁ LUEGO EL ÚLTIMO. Porque los tiempos… están cambiando.

Perdemos la democracia. El factor estudiantil entró al debate.

