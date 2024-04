Bloquean carretera para exigir el pago de utilidades trabajadores de la Mina El Roble

Trabajadores de la minera Roble de Velardeña, Durango, que se mantienen en huelga desde el martes por la falta de pago de utilidades, bloquearon la carretera Gómez Palacio- Cuencamé para manifestar su inconformidad ante la falta de diálogo con la empresa y la falta de apoyo por parte del sindicato.

La movilización comenzó desde la mañana de este sábado, por lo que se alertó por redes sociales a los automovilistas para que tomaran sus precauciones.

Los manifestantes se encuentran también plantados a las afueras de las instalaciones del sindicato, del cual aseguran que no han recibido apoyo.

A través de un video que colgaron en redes sociales, los trabajadores llamaban a más afectados a sumarse a la movilización.

“Estamos aquí varios compañeros, los invito a que vengan nos apoyen. Todos estamos siendo afectados, a todos nos están diciendo que no hay utilidad cuando deben darnos una explicación clara de que efectivamente no hay de utilidad, pero nosotros vemos la realidad que no pudo haber llegado en ceros esa carátula. Señores, somos trabajadores, somos gente honesta, responsable que venimos a trabajar día con día del año pasado para que no salgan con estos señores, no es justo, no es justo para nadie, la está lavando las manos que no hay utilidad”.

Además, exigen que les den la cara y les expliquen a detalle la situación.

“Estamos cansados de lo mismo, cada año es lo mismo y lo mismo y lo mismo y no nos resuelve nada. Al contrario, nos van quitando más y más beneficios hasta que el plano nos dejen el puro sueldo y como que no es válido”, comentaron los manifestantes.