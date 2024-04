Bienvenidos a mi funeral: el impactante mensaje de Paty Cantú

La cantante mexicana Paty Cantú está en medio de una reinvención en su carrera y para ello ha realizado una impactante publicación en la que coloca el mensaje: "Bienvenidos a mi funeral", esto viene acompañados de un video en donde aparecen varios famosos y amigos cercanos a la artista.

En el "Funeral" de Paty se puede apreciar a artistas como Lasso, Bruses, Saibú y Leo Rizzi.

Lo que está ocurriendo con Paty Cantú es todo un misterio, aunque todo indica que se trata del comienzo de una nueva era musical y para saber que es lo que ocurre habrá que esperar al 18 de abril, día en que se estrenará su nueva música. El sencillo llevará por nombre Funeral 2.0.

Además, ya se puede pre guardar en Spotify Adivina quién ya no está, esta dinámica es para conocer quién de los amigos de Paty ya no está, pues todo indica que el funeral del que se habla no es de la cantante.

"Adivina quién de nosotros ya no está: Alejandro Sanz, María Becerra, Bruses, Lasso, Saibú, Estilo Sin Límite, Pablo Chagra, Emilia Vega, Pongámoslo a Prueba, Ximena Sariñana, La Josa, Leo Rizzi o Paty Cantú. Para adivinar quién ya no está, voy a dejar pistas en mis historias, y solamente quien llegue hasta el final de ese link va a empezar a tener pistas y material exclusivo para que descubran de que se trata este juego y por qué estamos todos en él", señaló Paty en un mensaje.