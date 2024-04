Banda MS, en medio de la polémica por esta razón

Hace unos meses, la Banda MS recibió comentarios negativos por apoyar la carrera de Yahritza y Su Esencia, justo cuando la agrupación se metió en problemas por hablar de la comida mexicana y decir que preferían el pollo frito.

Ahora, los sinaloenses han dividido opiniones de nueva cuenta debido a un video que subieron en sus redes con la ganadora de La casa de los famosos, Wendy Guevara.

En el clip, Wendy se topa con Alan Ramírez y Oswaldo “Walo” Silvas, vocalistas de la MS, charla con ellos en vivo y dice que sus esposas no, "les daban de tragar" por estar al pendiente del llamado "team infierno" de La casa de los famosos.

Pese a que hay dichos de apoyo hacia este encuentro, otros se le dejaron ir a la yugular a los cantantes.

"Que tristeza ver a mi banda MS la mejor de todas con ese personaje sin talento producto de la publicidad no por favor mi MS está en otro nivel", "Ya nomas falta que quieran sacar una canción acompañados con ese vato que se viste de mujer!", "Todo estaba bien con la banda ms, hasta que vi su publicación teaminfierno. Ustedes no necesitan de las fantochadas de otras personas para elevar su fama, no pierdan su esencia y su exclusividad qué han diseñado por tantos años, adaptándose a la moda de este mundo con personas que su único talento es ser vulgar",