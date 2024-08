Banda Black Cherry Country sinfónico llega a Torreón

La Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila (OFDC) y la banda saltillense Black Cherry Country Band, unen sus perspectivas sonoras en el concierto Country Sinfónico, cuya gira llegará a Torreón el próximo jueves 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Nazas. Se trata de un evento organizado por la Secretaría de Cultura de Coahuila, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) de Torreón.

En entrevista, Natanael Espinoza, director de la OFDC, indicó que el proyecto del Country Sinfónico se creó años atrás, cuando Manolo Jiménez Salinas todavía era alcalde de Saltillo.

En este año, en el marco del 200 aniversario de la fundación del estado de Coahuila y Texas, se ha retomado para realizar una gira por ciudades de Coahuila. Los primeros dos conciertos sucedieron hace apenas unos días en las dos principales ciudades fronterizas de la entidad: Acuña y Piedras Negras.

“La retroalimentación es que este concierto hay que hacerlo, hay que hacerlo en más lugares. De hecho, lo estoy proponiendo también para la región Sureste, en Arteaga y Ramos Arizpe. Lo que espero de Torreón es que la gente lo aprecie, que lo escuche”.

Espinoza indicó que la orquesta sinfónica tiene la característica de ser versátil. Sólo se necesita a un buen arreglista para hacer posible su fusión con cualquier otro tipo de agrupación.

En el caso del Country Sinfónico, la OFDC se concentra en acentuar aquellas canciones que se aproximan más a la balada, mientras que aquellas que ostentan un ritmo más pronunciado, son interpretadas sólo por la banda Black Cherry. “Créeme que es un maridaje muy lindo. Estoy sorprendido del sonido que se puede generar por el lado de la orquesta y el grupo, dándole este toque del género musical muy apropiado”.

Espinoza considera que el country se trata de un género musical muy nombre, que una de sus características principales es el permanente solo de violín, lo que da paso a una amalgama entre la orquesta y la banda Black Cherry. Cabe señalar que los arreglos de este proyecto corrieron a cargo del maestro Jorge Paulín.

Un repertorio que incluye piezas como Sweet Caroline, El bueno, el malo y el feo, Can’t Help Falling in Love, Drinkin’ Problem, Remember When, Friends in Low Places, The Dance, Amarillo by Morning, entre otras, será el que podrá disfrutar el público lagunero.

“Lo clásico es algo que las orquestas vamos a seguir haciendo, nuestro deber ser, si lo queremos ver de alguna manera; sin embargo, yo creo que abrirlo a otros géneros musicales, siempre y cuando estén acompañado de la mano de un buen arreglo, yo estoy súper apuntado a hacerlo.

Yo creo que esto genera otros públicos y le da a la orquesta otro tipo de facilidad que normalmente no se tiene. A mí me parece que todos ganamos”. Se indicó que los boletos estarán disponibles próximamente en las oficinas del IMCE, ubicadas en calzada Colón, esquina con avenida Juárez, Centro.