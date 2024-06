Bajos salarios se deben a la falta de inversión, reconocen funcionarios

El rezago en los salarios de la Zona Metropolitana de La Laguna implica un proceso donde se vaya mejorando la calidad del empleo para que la mano de obra sea más calificada y los sueldos sean más altos, coincidieron los titulares de Desarrollo Económico en Torreón y Gómez Palacio.

Jorge Willy Portal, director de Desarrollo Económico en el Municipio de Torreón, señaló que el aumento en los sueldos tiene relación con la competitividad entre las empresas, y reconoció que las que han llegado de última generación a la región han sido pocas, por lo que se mantiene la promoción pero indicó que es una “siembra” que lleva tiempo para ver resultados.

“Tiene años con ese rezago, la región tenía muchísimos años sin hacer promoción, al final del día para que los sueldos suban tiene que haber competitividad en cuestión de empresas ofertando trabajos y qué tipo de trabajos, entonces si no hay competencia y si no hay empresas que traen procedimientos adecuados en los tiempos actuales pues no van a poder ofrecer sueldos competitivos y pelear el talento humano que, como todo en la economía, es oferta y demanda”, expuso.

Ayer se publicó que San Pedro Garza García, Ramos Arizpe y Ciudad de México son las ciudades que mayor salario promedio diario registraron en el mes de mayo de este año, una tendencia que se ha mantenido desde 2022, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El salario promedio formal nacional se ubicó en 564.69 pesos diarios, San Pedro Garza García registró 848.27 pesos, Ramos Arizpe 775.30 y CDMX se ubicó en 729.18 pesos. Por su parte, Torreón y Gómez Palacio se ubicaron por debajo del promedio nacional en 437.29 y 431.63 pesos por día, respectivamente, es decir, cerca de la mitad de lo que se paga en las ciudades punteras a nivel nacional.

Al respecto, Willy Portal explicó que Mexicali o Tijuana llevan ya varios años con empresas de alta tecnología, mientras que en la región lagunera existe hoy coordinación entre la Iniciativa Privada y las autoridades, estatales y municipales, para “picar piedra” en la promoción.

“Ya sea en ramo aeroespacial o en temas de semiconductores, pues la cantidad de ingenieros y técnicos que contratan es bastante importante y los salarios que pagan también son muy competitivos. Entonces creo que es un proceso, va por el tema de la calidad de empresas que se busquen y que aterricen aquí para La Laguna, creo que eso será lo que podrá ir impulsando los salarios”, comentó.

Consideró que ha habido un aumento en los últimos tres años, aunque sigue siendo un área de oportunidad.Por su parte, Érick Escobedo García, director de Desarrollo Económico en Gómez Palacio, dijo que la región ha estado creciendo y se detonó hace algunos años el tema de las universidades, de forma que egresan 8,200 graduados por año, en promedio, de forma que las empresas ya quedaron cortas para la capacidad de los ingenieros.

“Tenemos mucha exportación de talento”, dijo. Mencionó que se ha buscado que las empresas nuevas que lleguen a la región sean de tecnología para que los ingenieros y administradores tengan trabajos de calidad.

En los últimos seis años el salario promedio mensual de los trabajadores registrados ante el IMSS ha incrementado en la Zona Metropolitana de La Laguna, pero aún está por debajo del salario promedio nacional.