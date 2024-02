Bajo responsiva, habrá clases día del eclipse

El lunes 8 de abril sí habrá clases en todas las escuelas de educación básica de La Laguna de Coahuila, por lo que el próximo mes de marzo y coincidente con la entrega de las boletas de calificaciones, se distribuirán cartas compromiso a padres, madres de familia y tutores sobre el eclipse total de Sol 2024.

En ellas, se les pide coadyuvar con las autoridades escolares en la instrumentación de las acciones que la Secretaría de Educación del estado (Sedu) realizará para observar de manera segura el fenómeno natural y, deben declarar que serán responsables de enviar a sus hijos debidamente informados de los riesgos que representa no seguir las indicaciones de los docentes para observar de manera segura el eclipse.

Con su firma, deslindarán de toda responsabilidad a la institución educativa, así como a cualquiera de sus representantes legales ante cualquier accidente o situación adversa que se presente, derivado de la falta de precaución o por no seguir las instrucciones de los docentes y directivos de la institución educativa. Además, hay un apartado que dice que "En caso de que sea mi decisión no enviar este día a mi hijo (a) a la escuela, me comprometo a dar el aviso oportuno a la autoridad educativa".

En la carta compromiso, se anexan seis puntos para dar a conocer algunos detalles sobre el fenómeno astronómico, como por ejemplo, que se trata de un evento único que permitirá a la comunidad estudiantil observar cómo la luna bloqueará parcialmente la luz del sol y que, es importante recordar que, para ver el eclipse de forma segura, es necesario utilizar filtros solares especiales, conocidos como "gafas para eclipses", los cuales deben cumplir las normas internacionales ISO 12312-2.

También se explica que existen otros métodos indirectos de observación como es el uso de un proyector estenopeico, que consiste en una caja con un agujero perforado con un alfiler y que, de no seguir las recomendaciones de cuidado y mirar directamente al sol puede producir grave daño a la salud visual.

En la carta compromiso, se dio a conocer que la Sedu, estará realizando diferentes actividades académicas donde se involucre la participación de los alumnos para concientizarlos a observar el eclipse de la mejor forma y con seguridad.

Además, se informa que el día del eclipse, en los patios de cada institución educativa se podrá ubicar un "Tendedero de observación (astronómico)", donde se colocarán en una línea lentes (o filtros especiales), y siguiendo las indicaciones de los docentes, los alumnos podrán observar el eclipse de manera segura.

CENTROS DE OBSERVACIÓN

Hay que recordar que el eclipse total de Sol ocurrirá justo en el regreso de niños, niñas y adolescentes de las vacaciones de Semana Santa que comprenden del 25 de marzo al 5 de abril de 2024.

Al respecto, Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la región, dijo que se están programando reuniones para informar con oportunidad sobre este fenómeno a las escuelas de educación básica, que son atendidas por unos 12 mil docentes y que tienen una matrícula de 200 mil estudiantes.

Indicó que el Planetarium Torreón ha estado capacitando de manera presencial a maestros y maestras y que todos los planteles contarán con filtros solares para la observación del eclipse.

La funcionaria recordó que habrá 160 escuelas que serán centros oficiales de observación por lo que en ellas, se contará con mayores herramientas para disfrutar de la fiesta astronómica, sobre todo porque además de la comunidad estudiantil, también se recibirá a padres, madres de familia, tutores, vecinos y docentes y alumnos de instituciones educativas cercanas.