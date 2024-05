Bajo precio, problema que cada año enfrentan productores de melón de Matamoros y Viesca

“Ya les compraron en 4.50, son bien bañados”, dijo una mujer que ayer acudió al área conocida como “Las Meloneras” en Matamoros, con dos camionetas cargadas de melón. A escasos minutos de que entregó a los compradores la primera, les avisaron a los que permanecían en la fila a la espera de que les recibieran la fruta, les dijeron que les pagarían en 4.50 y no 6 pesos el kilogramo, tal y como les compraron a los que llegaron antes del medio día.

Con una evidente frustración la mujer platicó que cada año ella y sus hijos le ayudan a su marido a levantar la cosecha, pero señala que los “coyotes” siempre ponen “las reglas del juego” en la comercialización del melón, ya que su estrategia es manterlos por varias horas en espera, bajo la intensidad del sol y ellos por evitar que la fruta no se quede y se les eche a perder, terminan aceptando lo que les ofrecen.

“En la mañana todos los camioneros se ponen de acuerdo para poner los precios y nosotros llegamos y luego entre ellos se van diciendo que camiones hay que ir llenando, pero si llegas tarde y si para las doce o una no te han recibido, ellos vienen y te dicen que ya llenaron y ahí te dejan esperando en el solazo, pero luego se te acercan y te dicen que siempre si te van a recibir, pero más barato y nosotros aceptamos porque el melón de volada se echa a perder y al último el dinero queda nomas con los coyotes, ni las chingas que nos metemos”, comenta.

La mujer, cuya parcela familiar se encuentra en el ejido Carolinas, prácticamente dentro de la mancha urbana de Matamoros, reprochó que las autoridades municipales y estatales los dejen solos, ya que reitera que los intermediarios hacen con los productores lo que quieren, pues sin trabajar tanto ellos se llevan las ganancias, mientras que para los productores las ganancias son mínimas.

“También los meloneros no son organizados, la asociación que hicieron no existe, eso no fue cierto, la hicieron los mismos coyotes y fueron muy pocos productores, necesitamos el apoyo también del gobierno. Para empezar no hay instalaciones, los cuartos fríos que hicieron nomás fue para la gente de ellos, de Onofre, esas no son para que las utilicemos nosotros, las bodegas son del municipio, pero ellos se quedaron con ellas”.