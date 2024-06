Ayotzinapa, la promesa rota en el sexenio de López Obrador

Este lunes, el presidente López Obrador debatió con el periodista Ernesto Ledezma sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa.

Al mandatario mexicano le restan menos de 100 días para resolver el caso que ha estremecido al Estado y la vida de miles de personas en el mundo, marcadamente las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Durante su tercera campaña presidencial en mayo de 2018, López Obrador visitó Iguala donde se comprometió a atender la demanda de justicia de los jóvenes desaparecidos, crear una Comisión de la Verdad e impulsar que la ONU interviniera para aclarar el caso.

Incluso, en junio de 2022 prometió resolver ese año el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, al admitir que era una de sus promesas incumplidas a cuatro años de su triunfo electoral.

“Sí (alcanzará el tiempo para cumplir), este año (2022) va a quedar ya lo de Ayotzinapa”, respondió el mandatario a pregunta expresa en su rueda de prensa matutina del Palacio Nacional.

Comisión de la Verdad

En 2022, el fiscal Omar Gómez Trejo quien lideró la Unidad Especial de Investigación renunció tras la filtración de un informe gubernamental y el retiro de 21 órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de la República.

Alejandro Encinas renunció en octubre de 2023 como subescretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de presidir la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa para unirse a la precamapaña de Claudia Sheinbaum.

Ambos funcionarios salieron de sus cargos tras fricciones con el Ejército, al que en repetidas ocasiones junto a la Oficina en México de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidashan pedido a las autoridades militares entregar toda la información disponible sobre la desaparición forzada de los normalistas.

El GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un comité de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar incidentes particulares de violaciones a los derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa.

Los expertos llegaron al país en marzo de 2015, trabajando durante 14 hasta que en 2016 su mandato no fue renovado, luego de que afirmar en uno de sus informes que no existía “una sola evidencia” sobre la cremación de los jóvenes en el basurero de Cocula; documentar la tortura de los detenidos; la desaparición de un quinto autobús, cuyo cargamento presuntamente pudo ser droga; la participación de elementos policiales de distintas corporaciones y que el ataque fue vigilado por un elemento de Inteligencia del Ejército, institución que no respondió para proteger a los jóvenes.

Con el triunfo de López Obrador, el GIEI volvió a México en 2020 a invitación del gobierno federal hasta julio de 2023 cuando surgieron nuevos conflictos ante las demandas al Ejército, la Marina y los servicios de Inteligencia de entregar documentos faltantes para esclarecer el caso.

El sexto y último reporte confirmó la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como la simulación en las investigaciones y la ocultación de información.

Futuro

Tras el triunfo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, López Obrador declaró en junio que servirá de vínculo con los padres de los jóvenes para dar continuación a la investigación del caso Ayotzinapa, luego de reconocer en febrero pasado que en su sexenio no podrá concluir el caso.

En entrevista para la revista Proceso, Encinas, quien trabajará en la transición de Clara Brugada como jefa de Gobierno electa, manifestó que el Ejército debe entregar más documentos del caso y que confía en que Sheinbaum profundice en la investigación.