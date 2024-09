ÁTICO

El gobierno mexicano insiste con sus "otros datos"; valdría la pena consultar los "anuncios oportunos" de otras plataformas.

Presenciar las últimas semanas del gobierno lopezobradorista es como leer aquella antigua sección de "Aviso Oportuno". Los periódicos antes ganaban mucho vendiendo publicidad, especialmente en ese apartado. Un pequeño anuncio para vender tu coche, para contratar una cocinera o para ofrecer un servicio implicaba comprar el espacio. Había páginas y páginas de anuncios que conectaban a una persona con otra, y también le permitía a suscriptores saber qué se ofrece, qué falta, qué es caro y qué es barato. Hoy, cada mañana nos despertamos con un largo anuncio oportuno del presidente López Obrador, donde se ilumina nuestro futuro y se nos insta a comprarlo.

Estamos de plácemes porque hileras de carabelas españolas, cargadas de oro, ya vienen en camino con largo epistolario pidiéndonos perdón. El AIFA está saturado de charters de médicos y enfermeras danesas que suplican asilo para poder participar en nuestro extraordinario servicio de salud. Exxon y Chevron tiemblan, y se preparan para la quiebra, ante la temible refinería de Dos Bocas. París y Roma están a punto de cancelar sus esfuerzos de promoción turística porque al turismo mundial ahora solo le interesa viajar en el majestuoso Tren Maya. Claudia Sheinbaum trepa ruinas arqueológicas mientras promete que la reforma judicial traerá más democracia, más justicia y menos acné. Filas de narcotraficantes bajan de la sierra a darnos fraternales abrazos.

Pero quizá sería útil leer otros anuncios oportunos que no provienen de las principales plataformas de propaganda del gobierno. Por ejemplo, los que coloca con cada vez mayor urgencia el sector financiero mundial. Morgan Stanley degrada la recomendación de invertir en México por la reforma judicial. Citibanamex aconseja cautela por la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Bank of America advierte riesgos importantes. Fitch Ratings señala posible baja en bonos mexicanos. UBS ve focos rojos. The Economist alerta que AMLO/Morena se parecen cada vez más al viejo PRI hegemónico, y que su legado para la heredera será un cáliz envenenado.

Despistados países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y Alemania, seguramente se perdieron una que otra mañanera, y por tanto no escucharon el aviso oportuno. Por eso andan colocando anuncio tras anuncio avisando que peligra la democracia en México. Que está en riesgo el T-MEC. Que pudiera haber serias consecuencias económicas y diplomáticas. Lo mismo dilatadas organizaciones como la ONU, la Asociación Internacional de Jueces y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero crecemos a ritmos tan veloces y con superávits tan altos, que no necesitamos reglas o inversión alguna.

Pero ni te molestes en leer los avisos (in)oportunos. Son fabricaciones de la derecha, los opositores, los chayoteros, los que no quieren perder sus privilegios. La caída del peso vis a vis el dólar es mero rumor. La subyugación del sistema judicial será un proceso tan terso como el pétalo de una rosa. Hay gobiernos sin reguladores independientes u organismos autónomos y eso no los convierte automáticamente en "dictaduras". ¿Inversiones pospuestas o canceladas? El oficialismo tiene otros datos. ¿Chiapanecos refugiándose en Guatemala? Mera especulación. ¿Sistema de salud colapsado? Pero si estamos mejor que en la época del Seguro Popular. Lo de Ayotzinapa ya se resolvió y aparecieron todos los desaparecidos. #NiUnaMás se cumplió. El feminismo silencioso ha triunfado.

Seguramente antes de que AMLO decida cómo y desde donde va a seguir controlando a Claudia Sheinbaum, tanto Donald Trump como Kamala Harris interrumpirán sus campañas para viajar a México y observar cómo se debe gobernar un país. Que aprendan, cuando aterricen en el mejor aeropuerto del mundo. Para ser popular lo fundamental es lograr que la población ignore cualquier anuncio que no sea el de la mañanera. Sustituir la razón por la fe, la evidencia por la creencia. Por eso les fue tan bien a quienes le creyeron todo -a fin de sexenio- a Echeverría, López Portillo y Salinas. Este gobierno no surgió del dinosaurio PRI y no va a acabar igual. México nunca ha sido una economía más fuerte, nunca ha crecido tanto, nunca ha sido más seguro, nunca ha tenido un liderazgo tan capaz y nunca ha sido un país tan respetado en lo internacional. Ándale, no dudes, apuéstale todo al aviso oportuno y aprovecha para cambiar oro por espejitos.