Ávalos Rodríguez niega que TEPJF haya ordenado anulación de su elección en Madero

Es un tema administrativo entre tribunales, pero eso no significa que se vaya a anular la elección a la alcaldía, fue la opinión del Jonathan Avalos Rodríguez, alcalde con licencia de Francisco I. Madero, sobre la resolución que emitió el martes la Sala Regional en Monterrey Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pidió al Tribunal de Coahuila, revisar nuevamente si hay elementos o no para que proceda la impugnación del proceso electoral a la alcaldía.

Mediante un mensaje que compartió por su redes sociales, Ávalos Rodríguez aclaró que es falso lo que se circula en Facebook, en donde incluso se publicaron los documentos del Tribunal Federal y se asegura que ordeno la anulación de la elección y dijo que esa información la “subieron” sus adversarios políticos, los cuales no leyeron o no entendieron dichos documentos.

Reiteró que son procesos normales que se dan entre el Tribunal Federal y Estatal, incluso cuando el se reelegió al cargo se presentaron ocho impugnaciones.

“Siempre se dan este tipo de oficios que se mandan entre un tribunal y el otro y lo único que están pidiendo ahí es que el (tribual) electoral de Coahuila revise otros puntos que faltaron, pero la elección la ganamos con más de 1, 500 votos, en segundo término, quiero comentar que las denuncias que según están publicado los adversarios, que porque yo utilicé recursos públicos para ayudar a la campaña para el entonces candidato Félix Ramírez, ya lo demostramos nosotros que fue falso”.

Avalos Rodríguez agregó; “lo qué pasa es que se les olvida a los compañeros y compañeras de los demás partidos que, yo tengo todo avalado y que no saben que pedir licencia en determinados momentos así como lo marca la ley y cuando es por parte de Cabildo tenemos derecho a 15 días para pedir licencia sin goce de sueldo, y esto no requiere que se deba tener la aprobación del Congreso del Estado y yo pedí licencia muchas veces, a veces por 15 días a veces por menos días, pero todo está justificado, y cuando ellos piensan que yo era alcalde, pues en realidad era coordinador de la campaña de la doctora (Claudia Sheinbaum) y cuando ellos piensa que yo era coordinador, en realidad ya había regresado como alcalde está todo justificado, yo no tengo ningún problema”.