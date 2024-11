Autos 'chocolate' decomisados en operativos se pueden recuperar

El titular de la oficina de Recaudación de Rentas en San Pedro, Uriel Rojas Esparza, aclaró que se pueden recuperar los vehículos de procedencia extranjera que son retirados de circulación en los operativos que se están llevando, ya que los propietarios pueden realizar el trámite de regularización, aunque el vehículo se encuentre en el corralón.

El funcionario estatal, dijo que los operativos o filtros de seguridad que se están realizando en todo el estado, los implementa la Secretaria de Seguridad Pública y el personal de Recaudación de Renta solamente apoya con la revisión de las unidades para verificar si se encuentra o no en regla, ya que dijo los únicos facultados para aplicar multas o retirar unidades de circulación es la Policía Estatal.

Reiteró que dichos operativos son por el tema de la seguridad, pues como ya se sabe en Coahuila hay una estrategia en donde participan todos los ordenes de gobierno para continuar con la paz y seguridad.

“Nosotros no tenemos como tal el operativo o el retén no lo implementamos, cabe señalar que eso depende de seguridad pública, y todo esto es en beneficio de la seguridad del Estado en donde el gobernador quiere mantener la paz como lo han dicho a lo largo de estos últimos años. Es un operativo conjunto que fue un acuerdo mutuo entre los tres órdenes de gobierno, en este caso el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipal para mantener la tranquilidad”.

El recaudador de renta reiteró que en esos filtros que se colocan en varios puntos de San Pedro, el personal a su cargo solamente revisa que la información de cada unidad este actualizada y en el caso de los autos “chocolate”, evidentemente no cuentan con su legal estancia en el país, por lo que si son objeto de retiro de circulación, aunque reconoció que hace años había cierta flexibilidad, pero desde el 2021 se encuentra vigente un programa de regularización por parte del Gobierno Federal, el cual se amplió al 2026, por lo que ya no hay excusa para ponerse en regla.

“Ya no hay excusa para tener tu vehículo en regla, si bien es cierto en San Pedro no tenemos módulo de regularización, en la Laguna está el de Torreón, el de Madero y el de Matamoros, por lo que no hay pretexto para ponerse en regla, porque toda la ciudadanía puede acudir para hacer el trámite a alguno de los tres módulos para que no tenga ningún problema”.