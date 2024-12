Autorizarán 400 mm3 para Ciclo Agrícola, informó el dirigente de la CNC en Coahuila

Aunque hasta la próxima semana se llevará a la cabo la reunión el Comité Hidráulico del Distrito de Riego 017, para oficializar el volumen de agua que se les entregará el ciclo agrícola del año que entra, que en la junta que recientemente se realizó en las instalaciones de Conagua se les mencionó que podrían autorizar 400 millones de metros cúbicos.

Como se recordará funcionarios de la Comisión Nacional del Agua se reunieron con los representantes de los módulos de riego y los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural de Coahuila y Durango para dar a conocer el Programa Nacional de Tecnificación de Riego 2025.

El dirigente de la CNC, en Coahuila, Natividad Navarro Morales, mencionó que de acuerdo a lo que manifestaron los presidentes de módulos del municipio de San Pedro, los funcionarios de la dependencia federal les dijeron que se dispondría de 300 millones de metros cúbicos, pero los representantes campesinos propusieron que se les autorizara 100 millones más y al final accedieron.

Aunque reiteró que todavía falta la reunión el Comité Hidráulico la cual se esperaban que se realizaría hasta enero, pero al final quedaron que tendría lugar en el transcurso de la otra semana, podría ser el próximo viernes 20 de diciembre.

El líder cenecista manifestó que con ese volumen se sembraría alrededor de 45 áreas, que poco menos de media hectárea, por lo que insisten que esperan un año muy complicado para el campo lagunero, ya que se estima que en la región son entre 50 y 70 mil hectáreas las que se siembran.

“Subieron un poquito por que los compañeros de los módulos pidieron que les autorizaran otro poquito, nos no pueden dar más por que las presas no tienen agua, pero las repercusiones negativas van a ser muchas por que es mucha tierra la que se va a quedar sin sembrar”.

Navarro Morales manifestó que, a parte hay que ver como se van a poner de acuerdo para compactar las parcelas, y ver la forma de se privilegie a los nogaleros para que no se les sequen los árboles, aunque no haya producción de nuez, nomás con que no se sequen la plantas.

Aunque dijo que también los forrajeros y algodoneros tendrían pérdidas “incalculables” porque esos son lo cultivos principales del campo en la Laguna.