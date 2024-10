Autobús embrujado 'El Rorro' desata la locura en Gómez Palacio este Halloween

Si Gómez Palacio ya nos sorprendió con su casa del terror en la colonia San Antonio, ahora es el turno de un camión que ha causado furor esta mañana. Se trata del autobús conocido como "El Rorro," que recorre las calles del centro de Gómez Palacio, conducido por Paloma de la Vara.

Paloma decoró su camión con fantasmas, arañas, telarañas y globos negros y naranjas, los cuales colocó tanto dentro como fuera del vehículo. Además, si usted sube al "Rorro" este jueves, su día se endulzará, ya que la conductora tiene una buena cantidad de dulces para regalar a los pasajeros de su ruta.

"Feliz Haweliin. No importa lo que la gente diga de ti; lo que importa es lo que tú creas que eres. Aquí está su Fiona Cereso 103, pide tu calabacita" (sic), publicó la lagunera, quien está disfrazada de Fiona, la compañera de Shrek, junto a varias imágenes que muestran su camión del terror.

Paloma atendió a este diario hace unos momentos y expresó que le gusta decorar su camión para provocar sonrisas en los pasajeros, haciendo su viaje más agradable.

"Yo lo hago porque me gusta. Soy muy detallista y creativa, y me siento contenta, sobre todo por los niños, a quienes les saco una sonrisa al darles un pequeño dulce. También a los adultos, algunos de los cuales me felicitan por la creatividad y la decoración. Trato de hacerlo en cada fecha festiva. Lo hago de corazón y para sentirme bien conmigo misma; por ahí dicen que quien tiene dinero da, pero no es necesario tenerlo. Si se tiene un corazón enorme, lleno de amor, se puede dar al prójimo hasta una sonrisa, y creo que eso es lo que cuenta."