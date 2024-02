'Aunque caigamos en desacato, no dejaremos en libertad al exmaestro que abusó de una menor'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, señaló que aunque caigan en desacato, no permitirán que se otorgue la libertad con brazalete electrónico -por cambio medida cautelar- al docente que en el 2023 fue sentenciado a 40 años de prisión por el abuso sexual a una alumna de la Primaria Urbano Flores y aclaró que no existen elementos jurídicos para ello.

Abundó que el tema debe analizarse y dar vista al Consejo de la Judicatura para que revisen al secretario que emitió este acuerdo, sin embargo la prioridad es que se haga justicia.

Consideró que el amparo por parte de la juez primera del Distrito Federal, Claudia Luz Hernández Sánchez, “no es admisible puesto que ya concluyó la sentencia condenatoria”.

“Se trata de una sentencia condenatoria y nosotros no lo vamos a dejar en libertad aún y con esta resolución y aunque caigamos en desacato. Me dijeron ahorita en la mañana que la propia autoridad federal se había “desdicho” de lo que había emitido el día de ayer para cambiar la medida cautelar; no hemos sido notificados de ello pero me parece que ayudó la manifestación de la gente para mostrar que tenemos que hacer justicia”, señaló.

El jueves por la tarde un grupo de ciudadanos bloqueó la circulación vehicular a las afueras del Poder Judicial de la Federación, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza de la capital coahuilense, así como la carretera 57, para exigir que el exmaestro no sea liberado.

“Nosotros encontramos culpable al maestro, eso dijo el juez, eso dijo el Poder Judicial, hay una sentencia. Nosotros estamos del lado de la justicia. Encontramos, con los hechos, que la verdad es que hubo un abuso y que por ese abuso la niña perdió su vida”, indicó.

Miguel Mery Ayup. (PENÉLOPE CUETO)

Aclaró que no hay una confrontación con la autoridad federal, pero si es un llamado a que sean sensibles frente a los casos contra menores y a que se den cuenta del impacto que esto tiene, y por esa razón, dijo, el exprofesor continuará en prisión, “es una determinación de nosotros, del Poder Judicial del estado de Coahuila”, concluyó.

“El abogado presenta un amparo ante la autoridad federal, me parece que no leyeron que una sentencia y no es una medida preventiva, ahí cambia la situación jurídica. El juicio ya se llevó, él está sentenciado por 40 años. Nos dicen a nosotros, ‘genera una audiencia y cámbiale la supuesta medida y ponle un brazalete, eso no va a suceder, no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a dejar en libertad y no importa que caigamos en desacato”.