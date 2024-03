Aún sin resolver, fallas del tomógrafo en HG

Ha transcurrido más de medio año y no se ha podido resolver la falla del tomógrafo del Hospital General de Torreón. "La pieza no ha llegado, es una pieza especial, ya se pidió y estamos a la espera de que llegue", dijo ayer la directora de la institución de salud, Carmen López Rubio, aunque no especificó cuántas tomografías se recomiendan diariamente a los pacientes. El estudio computarizado es utilizado especialmente para diagnosticar enfermedades o lesiones, así como para planificar tratamientos médicos, quirúrgicos o de radiación.

Como en el Hospital General se atiende a población sin régimen de seguridad social y de escasos recursos, la directora comentó que los casos se canalizan al Sistema DIF municipal y a Cáritas Diocesana de Torreón para que se apoye económicamente a los pacientes mientras que ellos, les ofrecen el traslado en ambulancia para que se puedan hacer la tomografía.

"Es que es una pieza que no ha llegado, es la que ha retrasado eso, no es por parte de nosotros, o sea, es la empresa que ha tenido dificultad para adquirirla. No te puedo decir una mentira de dónde viene, nada más sé que la empresa la busca en varias partes. A nosotros nos dijeron que para este mes, todavía faltan estos días pero se atraviesa la Semana Santa, yo pienso que ya para la próxima semana tengamos una fecha exacta y eso es rápido porque así como viene la pieza nada más se coloca y ya", indicó. El tomógrafo dejó de prestar servicio entre agosto y septiembre del año pasado; en su momento, se informó que eran cerca de diez personas las que se canalizaban al sector privado para realizarse las tomografías. La mayoría de los pacientes son valorados por el área de Medicina Interna.

Cabe hacer mención que hace tiempo también hubo problemas de voltaje en la Sala de Hemodinamia y dejó de operar. Sobre el tema, López Rubio dijo que ya se atendió esa problemática y que la empresa proveedora acudió a revisar el equipo por lo que se espera que entre en funciones la semana entrante.

Como se recordará, a finales de diciembre del año pasado, la Secretaría de Salud de Coahuila hizo un diagnóstico en esta institución de salud que tiene que ver con la infraestructura, equipamiento, recursos humanos e insumos y medicamentos. Después, en febrero de este 2024, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas dio a conocer una inversión de 100 millones de pesos en un programa de rehabilitación y mantenimiento de equipamiento e infraestructura hospitalaria para todo el estado y que beneficiaría 14 hospitales del sistema de salud estatal. Pero hasta ahora, no se han dado a conocer detalles precisos sobre los trabajos que se llevará a cabo en las clínicas, incluida la del municipio de Torreón.