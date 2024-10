‘Aún no he firmado IMSS-Bienestar’, dice Esteban Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que todavía no ha firmado el convenio del IMSS-Bienestar, pero que va caminando y siguen en pláticas, pues su interés es que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a la entidad, a los derechohabientes y a los trabajadores en diferentes aspectos.

“Estamos en los últimos detalles. Si nos dan todo lo que yo estoy solicitando, que sería benéfico para la ciudadanía y para los trabajadores y para la infraestructura y el equipamiento, no tendríamos por qué decir que no, pero estamos en pláticas.

Todavía no he firmado, estamos en pláticas y soy muy bueno en las negociaciones”, dijo el mandatario.

Ya antes en otra visita a La Laguna, Villegas Villarreal mencionó que el tema del IMSS-Bienestar está sencillo, desde su perspectiva pues solo es necesario concretar con el gobierno federal las obras que en materia de salud requiere la entidad en diferentes regiones, incluyendo La Laguna.

“Si nos regresan los mil contratos que nos quitaron para que estén todas las unidades con médicos y especialistas donde tienen que estar, si realmente les van a dar base a todos los trabajadores, si logramos el acuerdo de hacer el hospital de Santiago Papasquiaro, el materno-infantil de Durango, el de Lerdo Lerdo y que el tema del medicamento sea suficiente y vasto, oye, pues cualquiera firmaría”, expuso en esa ocasión el mandatario.

El gobernador mencionó que se tiene un muy buen diálogo constante con la Dirección General del IMSS por parte de su equipo, para ver la forma de que Durango mejore en este tema del sector Salud.

También ha asegurado que un equipo del Estado ha platicado con el equipo del IMSS-Bienestar.

Gobierno federal concede prórroga a Durango

Al igual que sucedió con Coahuila, el gobierno federal, a través del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, concedió una prórroga más al estado de Durango, para que defina si aceptará o no la federación del sistema de salud.

Ayer, un numeroso grupo de trabajadores de la salud fueron citados en el departamento de Recursos Humanos del Hospital Nuevo del municipio de Gómez Palacio, para firmar una ampliación de su contrato eventual, con fecha del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024.

“Nosotros preguntamos y nos dijeron que ahorita, pues es el contrato eventual, pero que en enero, si ya se establece el IMSS Bienestar en Durango, iniciarían con las basificaciones, pero por orden, porque nosotros seríamos de los últimos Estados en agregarse”, afirmó personal de Salud que prefirió no revelar su identidad. Mencionaron que el día de ayer, acudieron poco más de 200 trabajadores, entre médicos y de enfermería.

A nivel nacional, se ha dicho que el gobierno de México tiene el compromiso de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de la salud, pero que no es posible otorgar bases federales en entidades que no forman parte del proceso de federalización con IMSS-Bienestar. También han informado que si los gobiernos estatales no se integran a dicho esquema, deben determinar cómo garantizarán certeza laboral a dicho personal sanitario.

Cabe hacer mención que, de 2020 a 2023, estuvo vigente el Programa Presupuestario E023 conocido como “Atención a la Salud” que era manejado por el extinto Instituto de Salud para el Bienestar(Insabi) y en el cual se apoyaba a los gobiernos estatales para la contratación de recursos humanos en los hospitales, entre otras cosas, para la atención de la pandemia por COVID-19.

En su momento, el gobierno federal indicó que los estados que no se suscribieron al IMSS-Bienestar no participan en el proceso de basificación del personal, además de que oportunamente, conocieron la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que ellos se harían cargo de manera directa. Por ahora, el personal de salud eventual del Hospital Nuevo, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, comentó que continúan con falta de insumos y medicamentos así como con déficit de personal.

Citaron como ejemplo que no hay guantes, electrodos, circuitos para ventiladores, difenidol, paracetamol, tramadol y omeprazol, entre otros medicamentos del cuadro básico. Agregaron que también hay saturación de camas debido a que en la actualidad, únicamente está habilitada la planta baja y el primero piso de la clínica, que incluye Urgencias, Terapia Intensiva, quirófano de toco cirugía, hospitalización, ginecología, pediatría y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Ucin). (Con información de Angélica Sandoval)