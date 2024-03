Aún desconocido, origen de brote de hepatitis A

Aún se desconoce el origen del brote de hepatitis A en Torreón, principalmente en el suroriente de la ciudad.

Al 15 de marzo de 2024, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 informó de 161 casos probables distribuidos en 56 colonias y de ellos, 49 tienen resultado de laboratorio positivo para serología (IgM). Son 29 hombres y 20 mujeres y el rango de edad mayormente afectado es el de los 15 a 24 años (24 casos), seguido del de 25 a 44 años (13 casos), 5 a 14 años (10 casos) y 45 a 64 años (2 casos). Del total de casos positivos, 42 se trataron de manera ambulatoria y hubo siete hospitalizaciones.

De los 161 casos sospechosos, 62 se identificaron en la colonia Villas Zaragoza, 8 en Campo Nuevo Zaragoza, 6 en Monterreal, 6 en Fraccionamiento Hacienda Santa María, 5 en Eduardo Guerra, 4 en Villas Universidad, y 3 en el Centro, ExHacienda La Perla, Quinta Los Ángeles, Valle Oriente y Zaragoza Sur. Con dos casos probables se reportó el sector del fraccionamiento Ana, Aviación, Jardines de California, Las Torres, fraccionamiento Latinoamericano y Loma Real. En el resto de las colonias, se notificó un caso sospechoso.

El jefe jurisdiccional, César Alejandro del Bosque Garza, dijo que el primer caso confirmado de hepatitis A se notificó el pasado 19 de febrero de 2024 y que por ahora, la situación está "muy controlada" en el sentido de que muchas de las personas afectadas "ahorita ya están perfectamente bien (de salud), ahorita realmente son muy pocos, han de ser cuando mucho 10 o 12 casos los que están todavía activos, en las últimas sintomatologías de la enfermedad.

Es una enfermedad que no es grave, no hay un medicamento específico, se dan según lo que requieran, medicamentos para las mialgias, los dolores que son fuertes, las diarreas, las temperaturas y bueno, no ha habido mayor problema, más que dos que con una poquita de comorbilidad los tuvieron que hospitalizar allá en el ISSSTE, pero ya están en sus casas".

TOMA DE MUESTRAS

Aseguró que a través del departamento de Regulación y Fomento Sanitario y con el fin de analizar la calidad bacteriológica, se han tomado varias muestras en domicilios particulares que son abastecidos de agua por pozos del Simas, pero no han encontrado irregularidades. También se han visitado escuelas y se revisó el suministro de agua, programas de fumigación y bitácoras de mantenimiento de las cisternas y tinacos (que acreditan la cloración del agua) y las condiciones de los bebederos y sanitarios.

Con apoyo de la Dirección Municipal de Inspección y Verificación, la supervisión se amplió a 26 máquinas expendedoras de agua del suroriente. En su momento se enviaron 14 muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública para analizar la calidad bacteriológica pero según las autoridades, no hubo anomalías. "Se sigue checando, estudiando y viendo y anda también Simas por su lado buscando si no hay un drenaje colapsado", afirmó Del Bosque Garza.

ENFERMEDAD

La hepatitis A es una inflamación del hígado que generalmente se autolimita por lo que la mayoría de las personas, sin tratamiento, logran su recuperación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de infección por este virus se asocia a la falta de agua salubre, a malas condiciones higiénicas (como manos sucias y contaminadas) y de saneamiento. El periodo de incubación suele ser de entre 14 y 28 días y os síntomas van de moderados a graves y pueden incluir fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

Casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de las personas infectadas puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante.