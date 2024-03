Aumenta casos de mujeres embarazadas atendidas por consumo de drogas

Autoridades médicas del Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” en Piedras Negras, dieron a conocer el resurgimiento de casos de atención a mujeres embarazadas que consumen drogas durante el periodo de gestación; situación que consideran un problema por las afectaciones que esto genera en el desarrollo del producto y en su nacimiento.

“Ha sido problemático de que sean anfetaminas, que sean metanfetaminas, que sean cocaína, que sean inhalantes, que sean marihuana; hemos presentado muchos casos en sector público y privado, y eso ha afectado a los niños que nacen. Pueden nacer con bajo peso, pueden presentar problemas neurológicos”, indicó Jaime Fukutake Sánchez, jefe del área de Pediatría en el hospital de la Secretaría de Salud.

El médico especialista señaló que también se involucra el consumo del alcohol y todas esas sustancias pueden afectar al producto, por lo cual consideró importante que las mamás acudan a sus consultas de control de embarazo, para controlar eso y vigilar las circunstancias en que va a nacer el bebé y disminuir los problemas que se puedan presentar.

“Eso es lo problemático, que muchas mujeres llegan aquí pariendo y no tuvieron control prenatal. Una cosa es que no tengan el control prenatal y otra cosa es que no tengan el control prenatal y además, tengan la intoxicación; pero las mujeres que tienden a intoxicarse, que tienden a consumir drogas, tienen más probabilidad de que lleguen así sin control”, explicó Fukutake Sánchez.

Precisó que llegar sin control prenatal es un doble problema, pues señaló que una cosa es el consumo de drogas y otra, que la madre no se cuide por infecciones, como por sífilis, refiriendo que también se ha registrado un resurgimiento de dicha enfermedad de transmisión sexual; precisando que la mujer puede conseguir tratamiento antes de que nazca el bebé y evitar que nazca con problemas congénitos.

El médico pediatra refirió que la intoxicación que se desarrolla durante el embarazo afecta el desarrollo de los órganos del bebe y nace en malas condiciones, por lo que hace un exhorto a la población para que, el estado en el que esté la madre siempre están abiertos a dar seguimiento a su control natal, para prevenir y mejorar las condiciones de nacimiento del bebé.

“Hemos tenido casos de sífilis, muchos casos de sífilis recientemente, los niños tienen algunas anomalías pro no fallecen. El problema cae en que los casos de prematurez y prematurez extremo han subido mucho, estos casos se desarrollan típicamente por infecciones típicas, como una infección en la matriz, de orina, puede ocasionar que se adelante el parto”, indicó el médico especialista.