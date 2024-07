Attolini Murra afirma que Román Alberto Cepeda le mintió a la gente de Torreón

El diputado local, Antonio Attolini Murra, afirmó que Román Alberto Cepeda le mintió a la gente de Torreón, pues mientras publicaba en sus redes sociales que se encontraba trabajando, en realidad estaba de vacaciones en Madrid, pero en el que también no se descarta la falsificación de su firma.

Bajo este contexto, el legislador morenista, sostuvo que es una muestra de prepotencia y de soberbia por parte del alcalde de Torreón, pues nada habría pasado en el solicitar una licencia que esa es la figura que se puede utilizar para poder justificar la ausencia temporal.

Explicó que esa ausencia temporal al ser menos de 15 días pasa por Cabildo y no por el Congreso, así lo establece el Código Municipal, y tan sencillo como podría haber sido con la mayoría que tiene en el Cabildo ser aprobada en tiempo y forma y el gozar de unas lindas vacaciones, transferir la autoridad al primer regidor y permitir que el Ayuntamiento funcione.

“Lo que es grave, es que no es ajeno a este procedimiento, así lo hizo en tiempo y forma cuando el año pasado (2023) participó en una gira de trabajo, en este caso esa es la razón por la que pediría una licencia para justificar su ausencia temporal para ir también a Madrid a reunirse con varios empresarios, incluso lo vimos en un partido del Real Madrid, público y notorio”, comentó.

El no pedir una licencia para justificar su ausencia temporal, subrayó que pone en una crisis gobernabilidad al ayuntamiento, al no haber otra persona posible para suplir su poder de firma.

“Por eso, en ese sentido, yo he solicitado al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) que del 14 al 30 de junio se me hagan llegar todas las actas, bitácoras, minutas, correos electrónicos y fotografías que sustenten la agenda de trabajo del alcalde, para revisar todo lo que debió de haber hecho, si lo hizo y como lo hizo, para poder revisar entonces que no se haya ni puesto en riesgo la administración municipal, ni tampoco como sospecho, falsificado su firma, porque hasta donde sabemos el alcalde no estuvo, eso en la parte jurídica”, reveló.

Aunado a lo anterior, dijo que lo más grave, fue que durante esos 14 días publicó el alcalde en sus redes sociales personales que estaba en Torreón supervisando obras en colonias en la ciudad.

“Hablando en la primera persona del plural decía supervisamos, trabajamos, asistimos, atendimos, y subía en sus redes sociales las fotografías supuestamente de él atendiendo a colonias de la ciudad, cuando no fue así, y tal es la soberbia, que fue a través de una misma fotografía que él subió a sus redes sociales en donde damos cuenta que el mismo día 24 de junio, que dijo que estuvo en la colonia Las Carolinas, ese mismo día, y lo sabemos porque ese día fue el cumpleaños de su hijo, razón por la que subió la foto, se encontraba en Madrid”, precisó.

Por lo anterior, afirmó que Román Cepeda se creyó dueño de una empresa, pues ellos no tienen que avisar ni pedir permiso para irse de vacaciones, y creyó que de la misma funciona el Ayuntamiento de Torreón.

“Sorpresa, así no funciona, porque la respuesta del Ayuntamiento ha sido muy pobre, diciendo que el alcalde es un trabajador y que como cualquier trabajador el tiene derecho a 20 días de vacaciones después de seis meses de labor, mentira, porque al alcalde y los miembros de el Cabildo, no versa sobre ellos una relación de subordinación ni de superioridad, el alcalde no es jefe del Cabildo, como el Cabildo no es empleado del alcalde, así que tiene que pedir permiso y avisar al Cabildo que se va a ausentar, salvo claro, los días que no son laborales, no tienes que pedir permiso para no ir a trabajar el 25 de diciembre, 01 de enero, o el domingo, pero ahí me parece que el error del alcalde, lo que muestra en su comprensión del servicio público, es que el creyó que era dueño de la empresa, esa empresa se llama Ayuntamiento de Torreón y por eso no le tenía que avisar a nadie”, recalcó.

Además, manifestó que cuando se hizo la denuncia el jueves de la semana pasada, los cuatro días siguientes, todavía habiendo denunciado que el alcalde no estaba en Torreón si no en Madrid, y que había estado publicando falsamente imágenes de él trabajando en la ciudad o sea, mintió.

“Sabiendo que se había expuesto su mentira, siguió mintiendo y eso es lo que me parece lo más grave, es una falta de respeto. Pongo un ejemplo, si el huracán Alberto hubiera alcanzado a Torreón con todo el problema que tiene de drenaje pluvial, y hubiéramos tenido la necesidad de atender a una población vulnerable en el poniente de Torreón, los deslaves, el encharcamiento, la falta de drenaje, y el alcalde hubiera estado en Madrid; pero además, habiéndole dicho a la gente que ahí estaba, que grave hubiera sido en una coyuntura de estos mismos 15 días en donde no estuvo, la población pensó, porque su alcalde así lo comunicó, y en sus redes sociales personales que estaba en Torreón, y no es cierto. Que nivel de irresponsabilidad, de desvinculación tiene que tener un alcalde que recién electo en la elección decide con ese desparpajo, irse de vacaciones, mentirle a la gente que lo votó, y no responder ni con el pétalo de un comunicado nada sobre la mentira a la que se le expuso en este contexto”, declaró.

Insistió en que es una falta de respeto al pueblo de Torreón, además que esto no es grilla ni politiquería, no tiene nada que ver con el resultado electoral, son fotografías que él mismo alcalde publicó en sus redes sociales, en donde bastaba un mínimo de ojo crítico para cachar al alcalde en su propia mentira.

“Él está enredado en su propio laberinto, ahogado en su vanidad creyendo que nadie le pone atención y que él es dueño del Ayuntamiento y no es cierto, así no puede ser el servicio público, nadie es dueño de la representación popular que alguien ostenta y debiera ser con mucha dignidad, pero el alcalde lo hace con esta irresponsabilidad”, puntualizó.

Por lo ya descrito, aseguró que proceden consecuencias dentro del código municipal, porque esto fue un vacío de autoridad, y hay forma de que el Congreso pueda atender lo que fue claramente un vacío de autoridad.

Expuso que el Código Municipal lo establece en sus artículos 69, 70, 71, precisamente sobre las sanciones, suspensiones y revocación de miembros del Ayuntamiento.

“Así que no voy a dejar esto aquí, estoy todavía esperando a que me de la información el ICAI sobre todo lo que solicite porque lo pedí del 14 al 30 de junio, está por extinguirse el plazo procedimental esta semana, a menos de que el ICAI me pida una prórroga o quiera solicitar más información para poder extenderlo, pero en el transcurso de esta semana o de la que sigue, yo creo debo de revisar puntillosamente todo lo que en el Ayuntamiento de Torreón sucedió mientras el alcalde nos mentía estando en Madrid, para que no se haya comprometido ni la estabilidad, ni la seguridad, ni la legalidad en el tiempo de su ausencia”, informó.

Advirtió que de encontrar documentos firmados por él durante estos días de ausencia, habría responsabilidades administrativas muy graves e incluso eso al ser ya un delito procedería a revocación de mandato, por lo que se tiene que revisar.

“En 14 días, imagínate todo lo que no sucede en un Ayuntamiento tan grande, tan complicado, tan importante como el de Torreón, durante 14 días no hubo quien, al menos de manera legal, porque no hay ninguna solicitud de licencia ni de transferencia de autoridad, pudiera atender las responsabilidades que tiene el alcalde, 14 días está parado el ayuntamiento, entonces uno de dos escenarios, los dos igual de graves, quizás uno más que otro pero igual de graves al fin, o se falsifica la firma del alcalde para poder dar trámite a procedimientos y reglamentos que tenían que resolverse y durante su ausencia lo falsifican, lo cual eso ya ameritaría sanciones administrativas incluso penales muy grandes, o no se hizo nada, durante 14 días nadie firmó, nadie atendió, nadie resolvió porque el alcalde se fue de vacaciones y no había quien pudiera resolver”, concluyó.