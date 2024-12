Atrapado en los 70’s

Amigos setenteros y no tan setenteros, mis mejores deseos para este año nuevo 2025, que todos sus proyectos y metas se cumplan este año que está por iniciar.

Esta columna, que está dedicada a recordar la bella época de los años setenta, sobre todo en cuanto a la música de moda de esa época en el mundo, les desea un próspero año nuevo.

Para nosotros que vivimos la onda setentera, es un placer estar vivitos y coleando y llegar a esta etapa de tanta decadencia en el mundo de la música y contarle nuestras anécdotas y vivencias a la gente joven; platicar y recrear nuestra niñez y juventud escuchando música setentera de fondo, ¡qué delicia!, ver una película actual y escuchar el soundtrack setentero que cae como novedad para los jóvenes, y presumirles que nosotros estuvimos presentes en el tiempo cuando se escuchaba en la radio esa rola, es fabuloso.

Inculcarle a los jóvenes el gusto por la música de nuestra época también es fabuloso, porque la música de los setenta sigue vigente, tan actual, tan original, y ahora con las versiones remasterizadas, tan nítidas, tan frescas.

Agradezco a la vida y al universo la oportunidad de estar sanos y con toda la energía en este año 2025, ¿hasta dónde hemos llegado?

Todavía tenemos presentes todas esas series de la televisión de los setenta que veíamos en blanco y negro: “Señorita cometa", "Lassie", "Fantasmagórico", "Rocky y Bullwinkle", "Maguila Gorila", "El Súper Ratón", "Supercan", "Don Gato y su pandilla", "Los Picapiedra", "El pájaro loco", y muchísimas más.

Era muy poca la gente o la familia que se daba el lujo de tener una televisión a color. Cuando pasábamos por alguna casa y por la ventana, se alcanzaba a ver la pantalla a color en su televisor, de lo mismo que nosotros veíamos en blanco y negro, se nos caía la baba de la emoción.

La radio era la mejor compañía, y era indispensable, como ahora lo es el celular, pero no teníamos que estar atados a la radio, simplemente nos dejábamos llevar por la programación y la música, pero teníamos toda la libertad de pensar, de jugar, de leer, libres de ataduras como ahora lo estamos con el celular.

Escuchar nuestra música favorita costaba algo de esfuerzo, valía la pena comprar el disco, tenerlo físicamente, disfrutarlo con los cinco sentidos, escucharlo, sentirlo, olerlo, tocarlo, ver el arte, saborearlo.

Los setenteros podemos presumir que vivimos sin estar amarrados, disfrutamos la vida sencilla, modesta, auténtica, leyendo libros, escribiendo con lápiz, viendo películas en el cine de forma análoga, escuchando la radio, siempre la radio.

Nuestros amigos, eran nuestros amigos de carne y hueso. Escribir una carta o recibir una carta era algo único, era leer algo que un ser querido había escrito con su pulso, en un papel que había tocado con sus manos, y había viajado por el mundo desde su lugar hasta nuestro lugar.

Llegamos hasta aquí sanos y muy vivos y a veces tenemos que aguantar esa decadente música actual; soportar incluso que nuestros hijos la consuman.

Ahora dependemos de un artefacto digital: la música actual, que no es música, es decadencia circulando al mil por ciento, no hay letras, no hay arte, no hay calma para pensar. Todo es instantáneo, desechable, decadente.

La radio sigue existiendo, los cines siguen ahí, los medios impresos o periódicos están por cerrar su ciclo, las cartas ya no se escriben con tinta, la televisión ya no es más que una pantalla, pero bueno, la música de los setenta sigue escuchándose y los viejitos que estamos más vivos que nunca, estamos formando una nueva generación de chavos ya rucos, pero que seguimos dando la batalla.

¡Amigos, feliz año 2025!

