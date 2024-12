Atrapado en los 70’s

¿Por qué la música se agrupa por décadas? ¿Y por qué cada década tiene un marcado cambio en estilo, estructura musical, géneros y modas?

Empezando con lo que conocemos como rock ‘n’ roll desde los años cincuenta, hasta la música actual a la fecha, cada década tiene sus estilos muy bien marcados y diferenciados, todo evoluciona y la música no es la excepción, hay grupos y artistas que han pasado por varias décadas en su carrera productiva y es inevitable el tener que adaptarse a la nueva onda, tendencia o moda, así como a las nuevas tecnologías.

Algunos grupos de décadas anteriores siguen activos, aunque hayan cambiado de miembros, pero van perdiendo su esencia original.

Un tema de controversia que quisiera tocar es: ¿Cuándo empieza y termina una década? ¿Es del año uno al diez? ¿O debe ser del año cero al nueve, así como está establecido por convención o conveniencia comercial?

En realidad, la década debería de ser del año uno al diez, en este caso las canciones de 1980 pertenecen todavía a la década de los setenta y así sucesivamente.

Es un tema de discusión y polémica que cada persona maneja a su criterio y entendimiento, pero como ejemplo pondré a un niño de diez años, empieza su segunda década de vida al concluir su año diez, esto es, al iniciar su año once, pero ya nos salimos del tema musical, solamente para aclarar esto de las décadas.

En los cincuenta el surgimiento del rock ‘n’ roll después de décadas de jazz, swing, blues y grandes orquestas, para dar inspiración a lo que sería la década de los sesentas, donde se empezó a gestar todo un movimiento mundial con el surgimiento de grandes bandas que a la fecha siguen siendo consideradas las más grandes de la historia del rock, como los Beatles, Rolling Stones, The Who, Kinks, The Hollies.

En esa invasión británica a los Estados Unidos, dando pie a toda la explosión musical que significó la década de los setentas con la consolidación de grupos de origen sesentero, pero que fue en los setenta que aportaron toda su riqueza y creatividad artística como:

Led Zeppelin,

Pink Floyd,

Queen,

Deep Purple,

Black Sabbath.

Mientras en Estados Unidos maduraban bandas del mismo calibre, como Chicago, Creedence Clearwater Revival, The Eagles, Kiss, Aerosmith.

La década de los setenta vio el nacimiento de géneros como el rock progresivo, el punk, el reggae, la música disco, el rock latino, etc.

Y las bandas cantaban y sonaban en su máxima expresión artística en esta década rica en géneros y en creatividad artística, para mí el Everest de la música moderna.

En cada década la música que está de moda se va adaptando a la situación mundial, a la tecnología, a las formas en que consumimos música, y poco a poco va ganando terreno lo comercial sobre lo artístico, lo digital sobre lo análogo, la música en serie sobre la música artesanal, la decadencia va ganando terreno, mientras exista consumo.

Lamentablemente estamos viviendo tiempos decadentes en cuestión de música comercial, la música dejó de ser un arte para convertirse solo en negocio, es desechable, las radios ya transmiten decadencia y eso es lo que consumen nuestros jóvenes, yo por eso vivo atrapado en los setentas.

