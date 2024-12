Atrapado en los 70's

En la década de los 70’s hubo muchos artistas y grupos que tuvieron un solo éxito reconocido, más conocido como: “One -hit wonder”.

Cabe resaltar que para efectos de la radio y las ventas discográficas en aquella época, para ser considerado un éxito tenía que haber estado dentro del top 40 de Billboard en Estados Unidos, o en Europa dentro del top 20 en la UK Charts en Reino Unido.

Sin embargo, existen algunos artistas con un solo éxito mundial, pero de gran fama en su país, con muchos otros éxitos.

Los grupos o artistas que han tenido un solo hit, un “one-hit wonder”, generalmente son músicos serios que se esforzaron por continuar con su éxito; sin embargo, por alguna razón, solo pegaron con una rola.

Algunos que prometían una larga carrera y tuvieron una muerte prematura, solo lograron tener un éxito, tal es el caso de Minnie Riperton, nacida en Chicago, una cantante que prometía muchísimo con su gran registro vocal de cinco octavas y media, siendo la primera artista en tener un éxito popularizando el registro de silbido, que es el registro vocal más alto de la voz humana. Ella fue la primera artista mujer que, sin usar batería en su tema, encabezó Billboard. Murió muy joven a sus 31 años por cáncer de mama.

Algunas cantantes actuales que presumen lograr ese registro vocal de silbido de la 6a a la 10a octava son: Mariah Carey, Céline Dion, Christina Aguilera y Ariana Grande.

Algunos artistas que solo tuvieron un éxito dentro del top 40 de Billboard y aun así no son considerados como one -hit wonders son: Jimi Hendrix, Frank Zappa, Lou Reed, Janis Joplin, The Grateful Dead, Iggy Pop, Beck, Daft Punk y Korn, entre otros. Algunos temas muy conocidos en México en español son considerados como un one-hit wonder en el mundo, a pesar de que el grupo o artista haya tenido infinidad de éxitos “regionales”, tal es el caso de Mocedades, con su éxito “Eres tú”, que llegó al puesto número nueve en Billboard, vendiendo más de un millón de copias en Estados Unidos, y siendo, así como “Black Is Black” de Los Bravos, o el “Himno a la alegría” de Miguel Ríos, de los pocos éxitos españoles con éxito en la unión americana.

Otra artista que con un éxito en español logró ser considerada mundialmente un “one -hit wonder”, a pesar de tener muchísimos más éxitos es la cantante inglesa Jeannette, con su canción: “Porque te vas”, una rola funk-rock escrita por José Luis Perales, así sin interrogación, como muchos la interpretan. Esa canción ya había sido lanzada en 1974 sin éxito; no obstante, al ser incluida en el soundtrack de la aclamada película española “Cría Cuervos” de Carlos Saura, en 1976, alcanzó el éxito mundial.

Como podemos ver, algunos éxitos llegan solo una vez en la vida a pesar de luchar por el éxito. Algunas veces es suerte, algunas veces es justo. La lista de “one -hit wonders” es larga.

Amigos lectores, hay eventos estemes en conmemoración a John Lennon. Como ya se está haciendo costumbre, la gente "setentera" en La Laguna se hace presente y siguereclamando una radio FM a su altura. ¡Hasta la próxima, amigos!