Atrapado en los 70's

Cuando alguien se propone un sueño o una meta, pero muy en serio, tarde o temprano, lo logra.

Tal es el caso de Andrea Marie Truden, nacida en Nashville, el 26 de julio de 1943, más conocida como Andrea True, de padres eslovacos. A sus 14 años, Andrea ya había estudiado en una escuela para niñas católicas, música, canto y piano y soñaba con ser famosa como actriz o como cantante; era una niña prodigio y tuvo su propio programa de radio a los 15 años. Se casó a los 19 años con David Lee Wolf y se mudó con él a Nueva York. Poco tiempo después de eso se separaron.

Tras el divorcio, ella tomó clases de actuación, modeló en agencias, dio clases de teoría musical y empezó a cantar en clubes nocturnos.

En sus ratos libres, se enfocó en escribir música para radio y TV. Después de varios novios, conoció a Robert Gordon, un astrólogo, amigo del actor porno Harry Reems, quien a su vez también soñaba con ser un actor serio, peromientras esto sucedía, se dedicaron juntos al cine porno, llegando Andrea a actuar enmás de 60 películas porno en Estados Unidos y países escandinavos por casi toda la década de los setenta. Andrea gastaba todo lo que ganaba en hacer demos de su música que llevó a varias discográficas sin éxito.

En 1975, un amigo la invitó a Jamaica para hacer comerciales para una compañía de bienes raíces, donde le pagaron muy bien; no obstante, debido a que Estados Unidos impuso sanciones a la isla, el gobierno de Jamaica prohibió a los estadounidenses sacar el dinero que ganaban en el país.

Por lo anterior, Andrea inteligentemente llamó a su amigo y productor Gregg Diamond, a quien conoció en centros nocturnos de Nueva York donde ella cantaba, para que le ayudara a grabar un álbum con músicos jamaiquinos y ya después de tener la cinta maestra, con la pista musical, sacarla y llevarla a Nueva York para editar y escribir la letra de lo que sería su primer álbum y su sencillo más exitoso, el cual se puede considerar un one hit wonder (término utilizado a propósito para designar a un artista o grupo musical cuya popularidad o éxito se debe únicamente a una sola canción) llamado “More ,more, more”. Fue un éxito mundial en la música disco.

Ya en Nueva York, ella misma empezó a promover su álbum en estaciones de radio, discotecas y clubes nocturnos, hasta que su melodía fue teniendo reconocimiento mundial a tal grado de ser considerada una de las canciones más emblemáticas de la música disco de todos los tiempos. Entre el 76 y 77 comenzó una gira por Estados Unidos, Canadá, México y Europa con gran éxito. En esta, se le anunció como actriz porno, profesión que todavía compaginaba para hacerse de recursos para lograr sus metas musicales.

En los siguientes dos años grabó otros dos álbumes, uno más de música disco que triunfó con el sencillo: “What’s your name, what’s your number”, y otro disco de rock, el cual pasó desapercibido y actualmente es muy cotizado por coleccionistas. En 1980 se le acabó el dinero y quiso volver al cine porno, pero ya a sus 40 años no la contrataron. Fue operada de bocio en su garganta y tras ello no pudo volver a cantar.

Se dedicó en Nueva York a hacer banquetes gourmet y en el año 2000 se cambió a Florida, donde se convirtió en lectora psicológica, así como consejera de drogadictos.

Tuvo que demandar para cobrar regalías, las cuales obtuvo por su éxito “More, more, more”. Murió en 2011 de insuficiencia cardíaca a los 68 años sola y sin familiares cercanos.

